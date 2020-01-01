Dietmar Hopp kimdir? Dietmar Hopp, koronavirüs aşısını mı buldu?

Bundesliga'daki birçok takımın taraftarının nefret ettiği ve ayrıca koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Dietmar Hopp kimdir?

'ın sahibi Dietmar Hopp, 'daki futbol taraftarlarının oldukça nefret ettiği bir isim.

Öyle ki; 'nın 24. haftasında Hoffenheim'ın 'i ağırladığı maçın 67. dakikasında Bayern taraftarı Hopp'u hedef alan pankartlar açtı ve hakem kurallar gereği oyunu durdurmak zorunda kaldı.

Bayern Münih oyuncuları ve teknik direktör Hansi Flick taraftarlarla iletişime geçerek pankartı kaldırmasını istedi. Sonrasında oyun devam etti.

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77. dakikada taraftarlar pankartı yeniden açtı ve hakem oyunu durdurarak oyuncuların soyunma odalarına gitmesini istedi. Oyuncular sahaya geri döndüğünde maçın geri kalan dakikalarında yalnızca top çevirdiler.

Bayern Münih taraftarlarının Hopp'a karşı açtığı pankartlar o hafta manşetlerden düşmedi. Peki, Bayern Münih taraftarları Dietmar Hopp'u neden protesto etti? Bundesliga'daki birçok kulübün taraftarı ondan neden nefret ediyor?

Dietmar Hopp kimdir?

Hoffenheim'da dünyaya gelen 79 yaşındaki Alman girişimci Hopp, sahip olduğu servetin hepsini bilgi teknolojilerinde yaptı. 1972 yılında Avrupa'nın en büyük yazılım şirketi olan SAP'ı kurdu ve multi-milyarder oldu. Yaptığı birçok yatırımın yanı sıra 1980'li yılların sonundan bu yana memleketinin kulübü Hoffenheim'a büyük miktarda para yatırdı. Bugüne kadar yaptığı yatırım tutarının 350 milyon euro civarında olduğuna inanılıyor.

Hopp, 8 yıl içinde Hoffenheim'ı altıncı ligden (Verbandsliga) Bundesliga'ya kadar çıkmasını sağladı. 2008 yılında ilk Bundesliga sezonunu geçiren Hoffenheim o yıl ligi yedinci sırada tamamladı. 3 bin kişilik bir köyü temsil eden Hoffenheim, geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına ulaştı.

Taraftarlar neden Hopp'tan neden nefret ediyor?

Almanya'da birçok taraftar ve ultras taraftar grubu, Hopp ve onun harcamalarını karşılamak için bir istisna yapıldığını düşünüyor. Sebebi ise 50+1 kuralı.

Bundesliga'daki “50 + 1” kuralına göre, taraftarların veya üyelerin bir kulüpteki hisselerinin çoğunluğuna sahip olması gerekir. Bu kuralla kulüplerin, tek bir yatırımcıya bağımlı kalmasının önüne geçilmek istenmiştir.

Ancak futbolun Almanya'daki yönetim organı (DFB), 'Lex Leverkusen' olarak bilinen bir hareketle bu kuralda bir istisna oluşturdu. ve bbir kişi veya şirketin 20 yıllık bir süre boyunca bir kulübe önemli ölçüde fon sağladığı durumlarda, o kişi veya şirketin kulübe hakim bir hisseye sahip olmasına imkan tanıdı.

Böylece Hopp, Hoffenheim'ın %96'sına sahip oldu.

Bu nedenle Bundesliga'daki taraftarlar, Hopp’un yapay bir yapıyla az bir destekçisi olan ve gelenekleri olmayan bir kulübe parayla başarı satın aldığı gerekçesiyle Hopp'u birkaç yıldır protesto ediyor. Başından beri, ultra gruplar Hopp'u "futbolun ticarileştirilmesi" adına bir sembol olarak gördüler. Finansal olarak güçlü ve ayrıcalıklı bir kulübünün, daha kısıtlı bir kulübün yerini çaldığına inanıyorlar.

taraftarları da 20 Aralık'ta Hoffenheim’ın stadyumunda oynanan maçta Hopp'a karşı hakaret içeren tezahüratlarda bulunmuştu. Alman Futbol Federasyonu ise bu olayların ardından Dortmund taraftarlarını Hoffenheim deplasmanına gitmekten iki yıl men etti.

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Dietmar Hopp koronavirüs aşısını buldu mu?

Alman biyofarmasötik şirketi CureVac'ın ana yatırımcısı olan Dietmar Hopp, Çin'de başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) için bir aşı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Hopp, CureVac'ın sene başından beri bu krizle mücadele etmeye çalıştığını belirterek Sport1'e verdiği röportajında şunları söyledi:

"Bu Paul-Ehrlich Enstitüsü'ne (Alman aşı enstitüsü) bağlı bir durum. Aşı öncelikle hayvanlar sonra da insanlar üzerinde test edilmelidir. Ancak bence aşı, muhtemelen bir sonraki enfeksiyon dalgasının geleceği sonbaharda hazır olabilir."