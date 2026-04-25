Dies Janse, transfer görüşmelerinde son aşamaya gelmiş durumda ve bu yaz Ajax'tan ayrılabilir

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Club Brugge, Dies Janse ile yakından ilgileniyor. Güvenilir Belçikalı transfer muhabiri, Ajax'ın savunma oyuncusunun Belçika'nın 19 kez şampiyon olan kulübüyle "ileri aşamadaki görüşmeler" içinde olduğunu belirtiyor.

Janse, bu sezon Ajax tarafından FC Groningen'e kiralanmış durumda ve burada çok güçlü bir izlenim bırakıyor. Normalde bu yaz Amsterdam'a geri dönecek ve burada 2029 ortasına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.

Dikkat çekici bir şekilde, bu hafta ESPN'e verdiği röportajda Ajax'a geri döneceğine olan güvenini dile getirdi. “As ilk 11'de oynamaya hazır mıyım? Evet. Geri döneceğim ve rekabete gireceğim, bu kadar basit. Groningen'de geçirdiğim süre, geri dönmem için bana büyük bir güven veriyor.”

Johan Cruijff ArenA'ya dönüşü ise birdenbire çok daha belirsiz hale geldi. Tavolieri'ye göre Club Brugge, Ajax'a henüz resmi bir teklif sunmamış olsa da, Janse ile görüşmeler oldukça ilerlemiş durumda.

Bu da Janse'nin kendisi de Belçika'da bir maceraya atılmaya sıcak baktığını gösteriyor. Club Brugge, bu sezon Groningen'deki performansından çok etkilenmiş ve ona bir sözleşme teklif etmek istiyor.