Diego Simeone'den Joao Felix için Arda Turan örneği

Arjantinli teknik adam, Joao Felix'i kanatta oynatmasını Arda Turan ve Diego Ribas örnekleriyle savundu.

Teknik Direktörü Diego Simeone, Portekizli futbolcu Joao Felix'in oynatıldığı mevki ile ilgili gelen eleştirilere karşı Arda Turan örneğini verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dün akşam oynanan maçta deplasmanda 'yı 2-0 yenen Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Simeone basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Atletico Madrid'in 126 milyon avro karşılığında 'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Joao Felix'in oyun mevkisini ikinci forvetten sağ kanata kaydıran Simeone, bu kararıyla ilgili soruları Arda Turan ve Diego Ribas örneklerini vererek cevapladı.

Simeone, "Joao Felix'in bizim takıma gelene kadar ikinci forvet olarak oynamaktan çok rahat olduğuna eminim ve biz onu kanada aldık. Bu mevkide oynamak kolay değil, çünkü sadece oyunu değil takımın durumunu da kontrol etmelisin. Kanattan boşlukları doldurabilir, asist yapabilir ve oyun vizyonu ile bize fırsatlar verebilir. Onu kanatta oynatarak belki savunmada zorlanabiliriz ama bunu daha önce Diego Ribas ve Arda Turan ile yaptık. Koşuyorlardı ve kazanıyorduk." diye konuştu.

Şu anda Medipol takımında forma giyen 32 yaşındaki Arda Turan, 2011-2015 yıllarında Atletico Madrid'de oynamış ve teknik direktör Simeone ile bir lig şampiyonluğu, bir Kral Kupası, bir de İspanya Süper Kupası kazanmıştı.