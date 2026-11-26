Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Viking karşısında Alexander Sorloth ile birlikte gol atarak kritik Avrupa galibiyetine katkı sağlayan Julian Alvarez'i kamuoyu önünde güçlü biçimde savundu. Taraftarların sevgisi ve son dönemdeki eleştiriler hakkında konuşan Simeone, tüm hücum organizasyonlarının Alvarez üzerinden geçtiğini söyledi ve ona desteğini vurguladı.

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Simeone, kritik golün ardından Alvarez'i savundu

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Arjantinli forvet Julian Alvarez'in gol hasretine son verdiği kritik Viking galibiyetinin ardından oyuncusunu kamuoyu önünde güçlü biçimde savundu. Alvarez, kendisi gibi gol atan Alexander Sorloth ile birlikte Atletico'nun ilk sekiz hedefine ulaşma yolunda üç önemli puan almasına katkı sağladı. Bunun üzerine gazeteciler, taraftarlardan gelen farklı tepkilerin ardından bu golün Simeone'nin üzerindeki yükü hafifletip hafifletmediğini sordu.

"Hayır, ona büyük saygı duyuyorum. Sorumluluklarımı küçümsememe gerek yok," dedi Simeone, Movistar+'a. "Ona güveniyorum, ona inanıyorum, onu insan olarak seviyorum ve futbolcu olarak savunuyorum."

"Tüm hücum organizasyonları onun üzerinden geçiyor"

Simeone'ye, maç sonrası basın toplantısında Alvarez'in tribünlerden neden hâlâ tecrübeli kaptan Koke ile aynı coşkulu sevgiyi görmediği de soruldu. Arjantinli teknik direktör, vatandaşı Alvarez'in son dönemdeki gol eksikliğine ilişkin kaygıları geri çevirdi. Bunun yerine oyuncunun Atletico'nun hücum oyununa çok yönlü katkısını vurguladı ve takımın hedeflerine ulaşması için onun gol atmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Ondan memnunum. İnanılmaz bir oyuncu, gerçekten iyi bir insan. Onu insan olarak seviyorum, futbolcu olarak destekleyeceğim, oyuncu olarak anlıyorum," diye açıkladı Simeone. "Önceki maçlarda gol atmadı ama tüm hücum organizasyonları onun üzerinden geçiyor. İstediğimiz yere ulaşmak için en iyi Julian Alvarez'e ihtiyacımız var."

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Sorloth, Koke ve öne çıkmayan kahraman Hancko'ya destek

Simeone'nin övgüyle söz ettiği tek oyuncu Alvarez değildi. Teknik direktör, Sorloth'un yeniden gol atmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Koke'nin 90 dakika boyunca orta sahayı rahatlıkla kontrol etmesini övdü. Sorloth'un golüne ilişkin Simeone, "Onun da takımın da onun gol atmasına ihtiyacı vardı... Oyunun farklı yönlerinde bize yardımcı olabilecek o profilde bir oyuncumuz yok," dedi.

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Simeone, farklı pozisyonlarda oynayabilen savunmacı David Hancko'yu da övdü ve "Tam anlamıyla gelişim döneminde," dedi. Alejandro Grimaldo'nun sınırlı süre almasına rağmen gösterdiği bağlılığı takdir eden Simeone, Bayern Munich ve Barcelona karşısındaki son yenilgilerin ardından Robin Le Normand'a duyduğu güveni de yineledi.

Atletico'nun odağında cumartesi günkü Elche maçı var

Viking'in sol kanattan yarattığı tehdide Lee Kang-in'le yaptığı ayarlamalarla karşılık verip Avrupa'da üç kritik puan alan Atletico'nun dinlenmek için fazla zamanı yok.

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Simeone'nin ekibi, cumartesi günü saat 18.30'da Elche ile oynayacağı lig maçı öncesinde yarın antrenmanlara dönecek ve cuma günü son hazırlıklarını yapacak.