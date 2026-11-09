Diego Simeone, Atletico Madrid'in pazar akşamı Barcelona'ya 2-1 yenildiği maçta Julian Alvarez'in kaçırdığı fırsatların ardından sakin olunması çağrısında bulundu. Bir asist yapan Arjantinli forvet, haberlere göre yaz transfer döneminde katılmaya çalıştığı Barcelona karşısında birkaç net gol fırsatını değerlendiremedi.

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İlk bölümdeki etkisi, kaçan fırsatların gölgesinde kaldı

Atletico Madrid'in ligdeki yedi maçlık galibiyet serisi, Metropolitano'da lider ve son şampiyon Barcelona'ya 2-1 yenilmesiyle sona erdi. Alvarez, maçın ilk bölümünde etkili oldu ve 10. dakikada Giuliano Simeone'nin perdeyi açan golünün asistini yaptı.

Ancak Arjantinli oyuncu kendi fırsatlarını değerlendiremedi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı net bir pozisyonu kaçırdı, sonraki şutu kurtarıldı ve daha sonra aşırtma vuruşuyla topu ağların üzerine gönderdi.

Barcelona, kaçan fırsatları affetmedi. Fermin Lopez, devre arasından hemen önce skoru eşitledi ve 66. dakikada Lamine Yamal'ın akıl dolu pasının ardından galibiyet golünü attı. Böylece üç puan Barcelona'nın oldu.

Simeone, fırsatları kaçıran forvetini savundu

Yaşanan hayal kırıklığına rağmen Simeone, forvetini hemen savundu. Atletico teknik direktörü, Alvarez'in bu yılın başlarında ilgilendiği kulübe karşı yaptığı genel katkıya dikkat çekti.

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Simeone, maç sonrası basın toplantısında “Julian iyi bir maç çıkardı” dedi. “Yakaladığı fırsatların yanı sıra başka birçok hücumda da yer aldı.

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“Giuliano'nun golünün asistini yapmasının yanı sıra [Alex] Baena'nın [pozisyonu] için de bir orta yaptı. Hepimiz gol atmasını istedik ama ona karşı sabırlı olacağız çünkü harika bir oyuncu.

“Onu seviyoruz ve hedeflerimize ulaşacaksak Julian'ın en iyi hâline ihtiyacımız var, yoksa başaramayız.”

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Bitiricilikten uzak bir performans

Alvarez, yaz dönemindeki transfer istekleri için özür diledikten sonra bu sezonun başlarında Atletico taraftarlarınca yuhalanmıştı. Son dönemde beş maçta attığı iki golle ilk 11'deki yerini sağlamlaştırsa da pazar günkü performansı, ev sahibi ekibin genel olarak bitiricilikte yaşadığı sıkıntıyı ortaya koydu.

Ancak Simeone, maçın ilk bölümündeki üstünlüklerine işaret ederek oyuncularını eleştirmeyi reddetti. “Olağanüstü bir performanstı” diye ekledi. “Oyunculara kusur bulamam. Oynamak istediğimiz oyun buydu; ilk yarıda yüksek tempoyla iyi baskı yaptık.

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“Bu kez diğer günlerdeki kadar bitirici değildik. Barcelona bu konuda çok iyi. Daha az net fırsat yakaladılar ama bulduklarını değerlendirdiler.”

Şampiyonluk yarışında kapanması gereken fark

Bu yenilgiyle Atletico Madrid, milli araya Barcelona'nın beş puan gerisinde ve ikinci sıradaki Real Madrid'in arkasında, üçüncü sırada giriyor.

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Simeone, kulüp maçları yeniden başladığında takımının gol yollarındaki etkinliğini geri kazanmasını sağlamalı. Atletico'nun La Liga zirvesiyle arasındaki farkı kapatabilmesi için Alvarez'in kale önündeki özgüvenini yeniden kazanması hayati önem taşıyacak.