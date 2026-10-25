Diego Simeone, Atletico Madrid taraftarlarından kamuoyu önünde özür dileyen Arjantinli forvet Julian Alvarez'e tam destek verdi. Alvarez, Barcelona'ya olası transferi hakkında daha önce yaptığı açıklamaların yarattığı gerginliği maç sonu röportajında ele aldı.

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Simeone, Alvarez’in karakterini övdü

Simeone, Alvarez’e, forvetin Deportivo La Coruna karşısındaki 1-0’lık galibiyetin ardından Atletico taraftarlarından özür dileme cesareti göstermesi nedeniyle büyük hayranlık duydu. Sık sık ‘Örümcek’ lakabıyla anılan forvet, saha dışındaki dikkat dağıtıcı gelişmeler yüzünden kulübün taraftarlarıyla zor bir dönem geçirdi. Ancak teknik direktörü, son davranışının kişiliği hakkında çok şey söylediğine inanıyor. Simeone, herkesin önünde böyle bir itirafta bulunmanın zorluğuna dikkat çekerek bunun oyuncunun gerçek karakterini ortaya koyduğunu vurguladı.

Teknik direktör, Marca’nın aktardığı açıklamasında, “Özür dileme anına çok değer veriyorum çünkü bu kolay değil. Julian, takım arkadaşlarını seven, mütevazı ve çalışkan bir genç. Özrünü takdir ediyorum çünkü bu, onun nerede durduğunu gösteriyor. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu yargılamak için burada değilim. Hayat gelişiyor ve ben buna değer veriyorum. Bu özrü memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Metropolitano’da taraftarlarla arayı düzeltmek

Oyuncuyla tribünler arasındaki gerilim, Alvarez’in Barcelona’da oynama hayalini gerçekleştirmek istediğini itiraf ettiği 2026 Dünya Kupası sırasında başladı. Bu açıklama, yaz boyunca spekülasyonlara yol açtı ve forvetin bu sezonun ilk iç saha maçlarında kendi taraftarlarının ıslıklarına maruz kalmasına neden oldu. Ancak Deportivo karşısında galibiyeti getiren katkısı atmosferi değiştirmeye yardımcı oldu ve Metropolitano’daki taraftarların büyük bir bölümü onu ayakta alkışladı.

Simeone, “Harika bir maç çıkardı. Taraftarlar onun golünü, takımın attığı bir golü kutladıkları gibi kutladı. Julián, Şampiyonlar Ligi’nde geçen gün olduğu gibi müthiş oynadı. Julián’a bu formuyla ihtiyacımız var” dedi.

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Alvarez en iyi formunu buluyor

Dar farkla gelen galibiyete rağmen bu sonuç, Atletico Madrid’i şampiyonluk yarışında güçlü bir konumda tutarken lig lideri Barcelona ile arasındaki farkı iki puana indirdi. Alvarez, son üç maçında bir asist ve iki golle bu yükselişte önemli rol oynadı. Simeone, forvetin çalışma temposunu överken katkısının son dönemdeki Avrupa maçlarında olduğu kadar önemli olduğunu belirtti.

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Teknik direktör, “Sonuçtan çok mutluyum. Tanrı’ya şükür, Julian bugün bize üç puanı kazandırmak için Stuttgart’taki gibi oynadı” dedi.

Deportivo’ya karşı taktik mücadele

Maçı değerlendiren Simeone, takımının uzun süre ritmini bulmakta zorlandığını kabul etti. Atletico’nun teknik direktörü, başlangıçta hayal ettikleri oyunu oynayamadıklarını ve topu etkili biçimde geri kazanmakta zorlandıklarını söyledi. Ancak son bölüm gergin geçse de oyuna sonradan giren futbolcuların, maçın sonlarına doğru gol fırsatları yaratmak için gereken kıvılcımı ve enerjiyi sağladığını belirtti.

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Simeone, “Zorlu bir maçtı. Topu geri kazanmakta zorlandık ve hayal ettiğimiz oyunu oynayamadık. Rahat değildik” diye konuştu. “Bazı şeyleri değiştirdik ve yaptığımız değişiklikler bize daha fazla enerji verdi, gol fırsatları yarattık. Maçı 1-0’lık skorla koparamadığımız bir gidişata girdik. Sorloth bu yüzden oyuna girdi. Ama gol atamayınca, bu tür sonuçların her zaman yol açtığı paniğe kapıldık.”