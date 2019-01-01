Diego Reyes Leganes'e kiralandı! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 28 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe Kulübü, Meksikalı futbolcu Diego Reyes'i İspanyol ekip Leganes'e kiraladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir." denildi.

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Reyes, yıllık 1.5 milyon euro kazanıyor.

Slimani ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Islam Slimani ile yollarını ayırma kararı aldı.

Turkcell BipSpor 'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan Cezayirli golcüyü gönderecek. Slimani'yle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Benfica'dan Nicolas Castillo'yu kiralamak için görüşmelere başlayacak.

Fenerbahçe'de Drinkwater sesleri

Orta sahaya takviye arayışında olan Fenerbahçe, Victor Moses transferinin ardından bir kez daha Chelsea'nin kapısını çaldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, Danny Drinkwater'ı kiralamak istiyor.

Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Drinkwater'ı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Tolgay için görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş yönetiminin, Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre iki kulüp arasında daha önceden yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış olsa da pazarlıklar sürüyor.

Haberde Beşiktaş yönetiminin Şener Özbayraklı artı para formülüne sıcak baktığı, Fenerbahçe cephesinin ise takasın yanında ödenecek parayı düşürmeye çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların Tolgay'ın Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi halinde oyuncuyu affetmeyi planladığı da gelen haberler arasında.