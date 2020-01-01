Diego Perotti'den sakatlık açıklaması: "Bir hafta içinde takıma katılacağım"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Perotti, düzenlenen basın toplantısında merak edilen sorulara yanıt verdi.

'nin 'dan transfer ettiği Diego Perotti, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Arjantinli kanat oyuncusunun açıklamalarından öne çıkan kısımlar...

"Tecrübemle bu takıma katkıda bulunacağım"

"Burada olduğum için çok mutluyum. Kendi tecrübemle bu takıma katkıda bulunacağım. Geniş bir kadromuz var ve kapasitemiz yüksek. Hep birlikte bu sene istenene başarılara ulaşacağımızı düşünüyorum."

"Sakatlığım ciddi değil"

"Futbolda sakatlık riski her zaman vardır. Yaş ilerledikçe sakatlık riskler artıyor ve geri dönüşler de biraz uzayabiliyor. 32 yaşındayım ama bir profesyonelim. Sakatlığım ciddi değil, ufak bir kas sakatlığım var. Sanırım bir hafta içinde takıma katılacağım."

"Buraya gelmeden Cengiz Ünder'le konuştum"

"Cengiz Ünder'le konuştum. Kendisiyle güzel bir arkadaşlığımız vardı Roma'da. Ondan şehir ve takım hakkında bilgiler aldım, birçok güzel paylaşımlarda bulunduk. Daha önceden burada oynamış olan Güney Amerikalı oyuncularla da konuştum. Bu konuşmaları yaptıktan sonra hiçbir şüphem kalmadı. Roma'dan ayrılmak benim için zor bir karardı ama şu ana kadar gördüklerime göre doğru karar aldığıma inanıyorum."

" 'deki atmosfer 'dekine benziyor"

"Küçüklüğümden beri futbolla yaşayan bir insanım. Diğer ligleri de sürekli takip ediyordum. Buradaki maçları da daha önceden izlemiştim. Türkiye'deki atmosfer ve ambiyans Arjantin'dekine çok benziyor. İnsanlar çok tutkulu. Fenerbahçe tarihinde birçok kupalar ve başarılar olan bir takım. 32 yaşındayken Fenerbahçe gibi büyük bir takıma transfer olma şansını değerlendirmek istedim."

"Karagümrük maçında takımı beğendim"

"Karagümrük maçında takım hoşuma gitti. Sürekli ileri gitmeyi isteyen, hücumu düşünen bir tarzdaydık. Dakikalar ilerledikçe rakip de ileri çıkmayı başladı ve bu süreçte de skoru korumayı başardık."

"Kendimi sol açıkta rahat hissediyorum"

"Bu zamana kadar sol açıkta gerçek potansiyelimi gösterdiğime inanıyorum. Ama bu seviyedeki oyuncular olarak her pozisyona hazır olmamız gerekiyor. Sağ tarafta da, ikinci forvet olarak da oynadığım oldu. Teknik direktörümüzün vereceği her göreve hazırım ama kendimi sol açıkta rahat hissediyorum."

"Son 2-3 günde aldığım kararla buraya geldim"

"Emre Belözoğlu ile görüntülü olarak iki kez konuştuk. Kendisi buraya gelmemi çok istediğini söyledi. Ben de aklımdaki soruları ona sordum ve güzel cevaplar aldım. İkinci görüşmemiz daha resmi bir şekilde, transfer görüşmesi şeklinde gerçekleşti. Bir anda her şey netleşti ve son 2-3 günde aldığım kararla buraya geldim."

"Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdiğim için çok mutluyum"

"Şehri çok gezemedim henüz, insanları da çok tanıyamadım ama görebildiğim kadarıyla şehir çok güzel. Kulüpteki ortam çok güzel ve etrafımda sıcakkanlı insanlar var. İnsanların bana olan tavırları çok arkadaşça. Şu an kendimi evimde gibi hissediyorum. Fenerbahçe'ye gelme kararını verdiğim için çok mutluyum."