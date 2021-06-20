Diego Perotti Fenerbahçe'den ayrılıyor: Hangi takıma transfer olmak istediğini açıkladı

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti verdiği röportajda Serie A'ya dönmek istediğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon başında Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Perotti, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen performansı gösteremedi.

Takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Arjantinli yıldız, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Diego Perotti neler söyledi?

Sky Italia'ya konuşan yıldız oyuncu, Serie A'ya dönmek istediğini söyledi.

"Genoa benim yuvam ve ailemin de bir parçası. Oğlum burada doğdu ve favori takımım da Genoa.

"Fenerbahçe ile kontratım devam ediyor ancak henüz netleşen bir şey yok. Genoa'ya dönebilirim."

Diego Perotti geçen sezon ne yaptı?

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de dört maçta görev yapan 32 yaşındaki oyuncu bu maçlarda üç kez gol sevinci yaşadı.

Diego Perotti'nin kariyerinden satırbaşları

Ülkesi Arjantin'den Avrupa'ya ilk çıkışını 2007 yılında Sevilla'ya transfer olarak yapan Perotti, bir dönem de Boca Juniors'a kiralanmıştı.

2014 yılında Sevilla'dan Genoa'ya geçiş yapan yıldız isim bir yıl kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisiyle Roma'nın yolunu tuttu.

Perotti, 2020 yılında Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.