Diego Maradona'dan Arjantin Milli Takımı'na yeşil ışık

Diego Maradona, Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırmanın kendisi için bir onur olacağını belirtti.

Son olarak 2. Lig ekiplerinden Dorados'u çalıştıran ancak sağlık problemleri nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Diego Maradona, Milli Takımı'na yeşil ışık yaktı.

Adı Arjantin takımı Gimnasia ile anılan Maradona, bu söylentilere Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıklık getirirken, Arjantin Milli Takımı için görüşlerini dile getirdi. Arjantinli efsane, yaptığı paylaşımda, "Arjantin takımlarından herhangi bir teklif almadığımı ya da reddetmediğimi ifade etmek istiyorum. Hiçbir kulüple resmi bir bağlantım olmadı. Sağlığım iyiye gidiyor ve ülkem için çalışmak benim için bir onurdur. Her zaman zorlu mücadeleri severim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Maradona futbolculuk kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, , , ve Old Boys formalarını terletti.

Daha fazla takım

Teknik direktörlük kariyerinde ise Arjantin Milli Takımı'nı 2010 Dünya Kupası'na götürme başarısı gösteren efsane futbolcu, ülkesinin takımlarından Textil Mandiyu, Racing Club'da görev alırken, Deportivo Riestra'da ise manevi antrenörlük yaptı.