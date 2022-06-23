Arjantinli efsanenin sağlık personelinin ihmali yüzünden hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

25 Kasım 2020'de aramızdan ayrılan Diego Maradona'nın ölümünü araştıran mahkeme sekiz sağlık çalışanının yargı önüne çıkmasına karar verdi.

Maradona ailesinin doktorları ve hemşirelerinden oluşan sekiz kişilik grup ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor.

The National'ın haberine göre; mahkemeye sunulan dosyada, sağlık ekibinin ölümün önüne geçebilecek müdahaleleri yapmakta yetersiz kaldığı belirtildi.

Uzmanların görüşüne başvuruldu

Beyninde oluşan pıhtı nedeniyle bıçak altına yatan 60 yaşındaki Maradona, operasyondan iki hafta sonra Buenos Aires'teki evinde ölü bulunmuştu.

20 kişiden oluşan bir tıp heyetinin yürüttüğü incelemeler sonucunda Maradona'nın tedavi sürecinde kurallara uyulmadığı tespit edildi.

Heyet Maradona'nın uygun bir sağlık biriminde, doğru tedaviyle hayatta kalabileceği yönünde görüş bildirdi.

Suçlamaları reddettiler

Dava için henüz bir tarih açıklanmadı, fakat yargı sürecinin 2023'ün son aylarında başlaması bekleniyor.

Yargılanacak isimler arasında beyin cerrahı Leopoldo Luque ile psikiyatr Agustina Cosachov da yer alıyor.

Cosachov'un avukatı Vadim Mischanchuk müvekkilinin çalışma alanıyla Maradona'nın ölümü arasında bir ilişki bulunmadığını ve karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Futbol tarihinin en önemli yıldızlarından biri olan Maradona, Arjantin'i 1986 Dünya Kupası'nda zafere götüren performansıyla hatırlanıyor.

Kulüp kariyerinde Napoli'yle büyük başarılara imza atan Maradona, aktif futbolculuk yaşamını noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe başlamış ve Arjantin'i 2010 Dünya Kupası'na taşımıştı.