Diego Maradona’nın küçük kardeşi Hugo Maradona evinde kalp durması sonucu hayatını kaybetti

Maradona ailesi için bir yas daha. Diego'nun küçük kardeşi Hugo bu sabah hayatını kaybetti. Ölüm, Napoli'nin Monte di Procida bölgesindeki Flegrea bölgesindeki evinde meydana geldi.

Hugo Maradona'nın öğleden kısa bir süre önce kalp durmasından öldüğü iddia edilirken, olay yerine müdahale eden personel sadece ölümü not edebildi.

O da 18 yaşında Napoli tarafından transfer edildi, ancak futbol kariyeri daha ünlü kardeşininki kadar şanslı değildi. Hugo aslında Ascoli'de kiralık olarak top oynadı.

Daha sonra İspanya, Avusturya ve Japonya'daki deneyimleri yaşadı. Ardından bir kez daha eşi Paola Morra ile birlikte yaşadığı Napoli'ye dönerken kendini altyapı futboluna adadı. Geçmişte Boys Quarto'yu da çalıştırmıştı.

Hugo'nun ölümü, Kasım 2020'de Arjantin'de ölen kardeşi Diego'nun ölümünden bir yıldan biraz fazla bir süre sonra geldi.

Napoli'den başsağlığı

Napoli ayrıca Hugo Maradona'nın zamansız ölümü için başsağlığı diledi.

"Başkan Aurelio De Laurentiis, Başkan Yardımcısı Edoardo De Laurentiis, yöneticiler, teknik ekip, takım ve tüm SSC Napoli, Maradona ailesi etrafında toplanıyor ve Hugo'nun ölümünün acısına ortak oluyor".

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