Diego Lugano: Futbol hayatımın en güzel beş senesini Fenerbahçe'de geçirdim

Uruguaylı savunmacı, Fenerbahçe'de geçirdiği günlerin futbol kariyerindeki en özel zaman dilimi olduğunu açıkladı.

'nin eski stoperi Diego Lugano, beIN Sports' a verdiği röportajda sarı-lacivertlilerde geçirdiği zamana dair açıklamalarda bulundu.

’de geçirdiği günleri unutamadığını söyleyen Uruguaylı oyuncu, “Türkiye ve Fenerbahçe'yle ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Güney Amerika'da yaptığım bütün röportajlarımda Fenerbahçe yıllarımdan övgüyle bahsediyorum. Futbol hayatımın en güzel beş senesini Fenerbahçe'de geçirdim. Muhteşem bir atmosferde oynadım. Çok büyük zaferler kazandık. Üzüntüler, sevinçler oldu. Bir sürü şey öğrendim. Yeni bir kültür öğrenmek çok değerliydi. Futbol olarak da bir sporcu olarak çok şey öğrendim. Her zaman aklımın en güzel köşesinde Fenerbahçe ve Türkiye kalacak. Sık sık Türkiye'ye ziyarette bulunuyorum. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi her zaman çok iyi anıyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve arasında oynanan son derbiyi kılık değiştirerek izlediğini söyleyen Lugano, “Hep yapmak istediğim bir şeydi. Futbolculuk tarafında çok fazla derbiye çıktım. Bu atmosferi, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin atmosferini yaşamak, bunu görmek için tek yol kılık değiştirmekti. Maçtan saatler önce Kadıköy sokaklarında taraftarlarla birlikte yürüyüp, tezahüratlar yapma imkanı buldum. Beni tanımadılar. Stada birlikte yürüdük. Stadın içine maçtan önce girdim. Derbi tutkusunu yaşamak, hayallerimi süsleyen bir olaydı. Maçın skorundan bağımsız, ambians, görsel şovlar, taraftarlarla tezahüratlara eşlik etmek, beni çok mutlu etti. Çocuklarıma, belki torunlarıma anlatacağım çok güzel anılar olarak kaldı” şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dair konuşan Lugano, “Fenerbahçe'den ayrıldığım günü çok iyi hatırlıyorum. Benim için zor bir karardı. Belki sessiz sedasız ayrılacakken, havalimanına gittiğimde yüzlerce, belki daha fazla taraftarın beni uğurlamak için orada olduğunu gördüm. Muhteşem bir törenle beni omuzlarda Paris'e yolcu ettiler. Hayatımda gördüğüm en güzel atmosferlerden ve duygu dolu anlardan biriydi. 'ya havalimanına indiğimde, Fenerbahçe tezahüratları duymaya başladım. Herhalde çok fazla duyduğum için kendi kendime söylemeye başladığımı düşündüm. Hayır, öyle değildi. 200 - 300 Fenerbahçe taraftarı beni Paris'te karşıladı” dedi.