Diego Lugano'dan derbi yorumu: Diagne'nin golü iptal edilmemeliydi!

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken, karşılaşma sonrasında hakem kararları tartışmaya açıldı.

beIN Sports için karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Diego Lugano da bu tartışmalara katıldı ve Halil Umut Meler'in zaman zaman hatalı kararlar verdiğini söyledi.

Lugano ne söyledi?

Halil Umut Meler'in Mbaye Diagne'nin golünü VAR incelemesinin ardından iptal ettiği pozisyona değinen Uruguaylı futbol adamı golün iptal olmasını yanlış bir karar olarak nitelendirdi. Derbideki oyunu da değerlendiren Lugano, Mesut Özil'i eski takım arkadaşı Alex'e benzetti:

"Bence Galatasaray'ın attığı golde bir faul yoktu ve golün iptal edilmesi yanlıştı. Ama iki takımın da canını yakan hakem hataları oldu. Fenerbahçe'nin hak ederek kazandığını düşünüyorum. Bu maç bu stada ikinci gelişimdi ve her iki maçı da kazandık.

"Mesut Özil bana Alex'i anımsattı. O da böyle maçlarda birkaç kez topla buluşur ve bu birkaç kezden mutlaka bir gol çıkartırdı. Mesut da pek de görünmediği ilk yarıda topla çok az buluşmasına rağmen golünü attı"

Fenerbahçe'de iki şampiyonluk yaşamıştı

Fenerbahçe'ye 2006-2007 sezonunda transfer olan Diego Lugano, sarı-lacivertli takımla elde ettiği 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun ardından Katar sermayesi tarafından satın alınan PSG'ye transfer olmuştu.

PSG'nin yeni dönemindeki ilk büyük transferlerinden biri olan Lugano, futbol kariyerini noktaladıktan sonra eski takımı Sao Paulo'da futbol direktörlüğü de yapmıştı.

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