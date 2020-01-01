Diego Lugano: "Aziz Yıldırım bizi ofisinden kovdu"

Diego Lugano, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Aziz Yıldırım ile olan bir anısını anlattı.

'nin unutulmaz oyuncularından olan Diego Lugano, verdiği bir röportajda 'deki anılarını da anlattı.

'de yayın yapan Infobae'ye konuşan Lugano, Fenerbahçe forması giydiği dönemlerde birçok anı biriktirdiğini belirtirken, o dönemki kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile olan bir anısını şöyle anlattı: "Fenerbahçe 100. yılını kutluyordu ve o sezon mutlaka şampiyon olmalıydık. Ben hayatımda böyle baskı hissetmedim. Bir akşam yemeğinde takım halinde toplanmıştık. Takım kaptanı (Ümit Özat) bana dönerek, 'Yabancı oyuncular maaşlarını alıyor ama biz 5 aydır alamadık' dedi. Biz de tercümana giderek Başkan Aziz Yıldırım ile görüşmek istediğimizi söyledik. Tercüman tam bu durumu Aziz Yıldırım'a aktaracaktı ki o tercümanı arayarak bizle görüşmek istediğini iletti." dedi.

Lugano, kazandıkları bir maç sonrasında Aziz Yıldırım'ın yanına gittiklerini belirtirken, şöyle devam etti: "Yanına gittiğimizde hiçbir şey anlamadık. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyordum ama çok sinirliydi. Hakaret eder gibi konuşuyordu. Zaten sinirli bir insandı. Bir anda masaya vurdu, her şeyi tekmelemeye başladı. Çekmeceden bir şey alıp tehdit eder gibi konuşmaya başladı, sonra ofisten bizi kovdu. Tercümana sorduk ama bize söylediği her şeyi çevirmedi. 100 yıllık bir kulüpte olduğumuzu, 25 milyon taraftarın olduğunu, maçtan bir gün önce para konuşulmasının kabul edilemez olduğunu söylemiş. Halbuki biz daha hiçbir şey söylememiştik."

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2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Lugano, 2017 yılında Sao Paulo'da futbolu bırakmıştı.