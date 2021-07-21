Diego Godin Türkiye'den teklif geldiğini doğruladı

Tecrübeli stoper için teklifte bulunan kulübün Beşiktaş olduğu konuşuluyor.



Cagliari'nin 35 yaşındaki Uruguaylı stoperi Diego Godin, Rusya'dan ve Türkiye'den kendisi için teklifler geldiğini doğruladı.

Şu an Uruguay'da tatilde olan tecrübeli oyuncu, Otra Cabeza'ya açıklamalarda bulundu.

"Başkan bazı ekonomik zorluklar yaşadıklarını, bu yüzden doğru teklifi alan tüm oyuncuların satılabileceğini söyledi."

"İki üç hafta önce benimle ilgili Rusya'dan ve Türkiye'den bir teklif aldılar ancak detaylar hakkında bir bilgi sahibi değilim."

Aklımda şu an sadece Cagliari var

Gelecek hafta Sardunya Adası'na dönerek takımla çalışmalara başlayacağını söyleyen Godin, sözleşmesinin devam ettiğini hatırlattı.

"Sözleşmemde bir yıl daha var, ayrıca bir yıl da uzatma opsiyonum mevcut. Dolayısıyla aklımda şu an sadece Cagliari var."

Godin söyledklerinden fazlasını bilmediğini ifade ediyor. Bununla birlikte tecrübeli stoper için Cagliari ile görüşen Türk kulübünün Beşiktaş olduğu konuşuluyor.

Takım arkadaşı ve vatandaşı Nahitan Nandez'in de Inter'den teklif aldığını doğrulayan Godin, Cagliari'nin istemediği halde oyuncu satışına mecbur kaldığını, pandeminin küçük kulüpleri çok etkilediğini söylerken, Ada'dan ayrılık ihtimalinin yüksek olduğunu hissetirdi.

Editör yorumu: Godin'in katabilecekleri

Diego Godin sert stile sahip, temaslı oyunda çok başarılı, pozisyon bilgisi, önsezileri ve hava hakimiyeti yüksek bir stoper. Lider bir karakter. Diego Simeone'nin Atletico Madridi'nde mental açıdan çok güçlü bir oyuncuya dönüştü ve kazandıklarını kariyerinin son bölümüne dek taşımayı bildi. Tüm bu özellikleri, onun yıllarca elit futbolun en önemli savunmacılarından biri olmasını sağladı. İlerlemiş yaşına rağmen, devamlılığı ve kararlılığıyla halen güven veriyor. Üçlü formasyonla sezonu geçiren Cagliari savunmasında, Klavan, Rugani, Ceppitelli, Carboni, Walukiewicz gibi çok sayıda oyuncunun rotasyonu defansın uyum sorunu yaşanmasına neden olmasına rağmen, Godin geçtiğimiz sezon Serie A'da 28 maça çıktı. Koronavirüse yakalanmasından dolayı kaçırdığı maçlar dışında sürekli oynadı.

Godin gibi elit bir oyuncunun yaşının ilerlemiş olmasının dezavantajıyla, katabileceklerini yok saymak doğru olmaz. Chiellini ve Pepe örneklerinde görüldüğü gibi bu tarz oyuncuların ilk günkü istek ve enerjiyle oynamaya devam etmeleri bir yana; alanı ve pozisyonu tecrübeleri sayesinde daha iyi okudukları için az sayıda hamle hatası yapıyor olmaları, onları çok daha değerli hale getiriyor. . Godin gibi bir savunmacının getirilmesi kazanç ise birçok şey öğretebileceği genç bir stoperle birlikte 2 sene bir arada oynatılması daha büyük kazanç olabilir. Tabii daha net şeyler söyleyebilmek için geleceği takımda mevcut oyuncuların durumları ve muhtemel kadro planlaması dahilinde değerlendirme yapmak daha sağlıklı olacaktır.