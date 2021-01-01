Diego Godin: Inter'den ayrılmamın nedenini Antonio Conte'ye sorun

Diego Godin, İtalya basınına verdiği röportajda Inter'den ayrılığından geleceğine dair birçok soruya cevap verdi.

Avrupa'nın en iyi savunmacıları arasında gösterilen Diego Godín, bu sezonun başında Inter'den Cagliari'ye transfer olarak herkesi şaşırtmıştı.

Şampiyonluk yarışını bırakıp ligde kalma mücadelesine katılan Uruguaylı stoper La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajla Inter'de geçirdiği bir sezonun ardından neden ayrıldığını açıkladı.

Diego Godín neler dedi?

"Inter'de sadece kazanmamız gerekiyordu. Serie A'da ve Avrupa Ligi'nde ikinci olduk. Tarihi bir sezondan bir adım uzaktaydık. Takımın Avrupa'da final oynamasının üzerinden 10 yıl geçmişti. Sonrasında ayrıldım. Oysa üç yıllık sözleşmem vardı. Nedenini bilmiyorum. Antonio Conte, Beppe Marotta ve Piero Ausilio'ya sormalısınız. Bu, teknik direktörün kararıydı.

"1990'ların başında Cagliari forması giyen Urugaylı stoper Pepe Herrera altı ay önce bana 'Oraya gitmelisin, orası sana göre. Uruguaylı oyuncuları seviyorlar' dedi. Ben de iki yıllığına imzaladım.

Diego Godin Simeone ailesi hakkında neler dedi?

Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin öğrenciliğini yapan Godin, yeni takımında ise Arjantinli teknik direktörün oğlu Giovanni ile beraber forma giyiyor:

"Cholo'yu (Diego Simeone) bir arkadaş olarak tanımlayabilirim. Bana çok şey verdi ve çok şey öğretti. Onunla büyüdüm. Giovanni'nin ise güçlü bir iradesi ve doğru tutumu var. Kariyerinde gelişmeye devam edecek."

Diego Godin röportajda başka neler dedi?

Röportajda birçok soruya cevap veren Godin, şunları söyledi:

"Nainggolan, Inter'den ayrıldı çünkü kendini bir kahraman gibi hissetmek istiyordu. Altı ay boyunca oynamadan Cagliari'ye geldi ve sonrasında Covid-19'a yakalandı. Kolay bir durum değil ama şimdi geri döndü."

"Bana saygısızlık edenleri sevmiyorum. Fakat Zlatan farklı. Onunla eğleniyoruz. Bana kendi dilinde hakaret etti, ben de kendi dilimde ona. Ama her şey sahada kaldı."

"Bana Inter'de Sceriffo (icra memuru) lakabını taktılar. Fakat ben Firavun'u tercih ederim. Uruguaylı bir yorumcu, Mısır maçından sonra bana bu lakabı takmıştı."

"Şu anda oynamaya devam ediyorum. Ondan sonra futbol dünyasında çalışmaya devam edeceğim. Her pozisyonda olabilirim. Kendimi birçok rolde görüyorum."

Diego Godin bu sezon ne yaptı?

35 yaşındaki Diego Godin, bu sezon Cagliari formasıyla 19 maça çıktı. İlk maçında Atalanta filelerini havalandıran Godin, bir daha gol sevinci yaşayamadı. Bu sezon beş galibiyet elde edebilen Cagliari, topladığı 22 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Sardunya temsilcisi, Cumartesi günü Verona'yı konuk edecek.