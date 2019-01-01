Diego Forlan, Penarol'ün teknik direktörü oldu

Eski futbolcu Diego Forlan, Uruguay kulübü Penarol'de teknik direktör olarak göreve başladı.

, ve gibi kulüplerin formasını giyen ve yazın futbolculuk kariyerini noktalandıran Diego Forlan, teknik direktörlüğe başladı.

Ülkesinin takımlarından Penarol'de göreve getirilen 40 yaşındaki tecrübeli isim, profesyonel futbol kariyerine başlamadan önce bu kulübün altyapısında oynamıştı.

Milli Takım formasını 112 kez giyen eski santrfor, 200 ve 2004 yılları arasında Manchester United'da forma giymiş ve 2003'te Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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Sonrasında sırasıyla , Atletico Madrid ve Inter gibi takımlarda oynayan Forlan, 2009-10 sezonunda Atletico Madrid ile UEFA Kupası'nı ve 2010-11'de ise UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı. Ayrıca 2004-05'te 25 ve 2008-09'da 32 golle 'da gol kralı olmuştu.

Forlan'ın yeni görevi ile ilgili ilk sözleri şunlar oldu:

"Gelenekleri olan ve üst düzey bir konuma yer alan Penarol'de ilk teknik direktörlük tecrübemi yaşayacak olmak, hayallerimin de ötesinde bir şey. Futbolun kendisini sevip sevmediğinizi oynarken anlıyorsunuz. Sadece futbolcu olmak değil mesele. Futbolun kendisini seviyorum, onu analiz ediyorum ve görebiliyorum. Bu projenin lideri olarak seçilmiş olmak çok büyük bir onur. Bu kulübün benim ve ailemin hayatında büyük bir önemi var. Gururluyum."