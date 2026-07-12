Diego Forlán, Dünya Kupası’na katılacak takımın milli takım teknik direktörlüğüne derhal atandı

Diego Forlán, Uruguay’ın yeni milli takım teknik direktörü oldu. Bu haber, Pazar günü ülkenin futbol federasyonu tarafından duyuruldu. Görevi geçici olarak üstlenecek olan 47 yaşındaki teknik direktör, Marcelo Bielsa’nın yerini alacak.

Uruguay, bu Dünya Kupası’nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile aynı grupta yer alan takım, iki puanla üçüncü oldu.

Bu sonuç, Güney Amerikalılar için turnuvanın grup aşamasından sonra sona erdiği anlamına geliyordu. Hemen ardından milli takım teknik direktörü Marcelo Bielsa görevinden ayrılacağını açıkladı.

Uruguay, Forlán ile bir halef buldu. Prensip olarak Mart ayına kadar görevde kalacak ve bu tarihten sonra görevine devam edip etmeyeceği ya da federasyonun başka bir teknik direktör arayışına girip girmeyeceği kararlaştırılacak.

Forlán, milli takım teknik direktörlüğü görevini Uruguay 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın antrenörlüğüyle birleştirecek. Bu takım, Ocak 2027'de bu yaş kategorisinde düzenlenecek Güney Amerika Şampiyonası'na katılacak.

Forlán'ın teknik direktörlük konusunda henüz çok fazla deneyimi yok. Şimdiye kadar sadece Peñarol'da (on bir maç) ve CA Atenas'ta (on iki maç) baş antrenörlük yaptı.

Eski forvet, futbolcu olarak oldukça başarılıydı. 112 kez milli forma giydi ve aralarında Manchester United, Atlético Madrid ve Inter’in de bulunduğu takımlarda forma giydi. Uruguaylı futbolcu, 2019 yılında futbolu bıraktı.