Diego Costa'dan hakeme şok küfür

Hafta sonu oynanan Barcelona karşılaşmasında hakeme gösterdiği tepki sonrası kırmızı kartla cezalandırılan Diego Costa sezonu kapatabilir.

karşılaşmasının 28.dakikasında verilen faul kararı sonrası sinirlenen ve hakem Jesus Gil Manzano’nun üzerine yürüyen İspanyol golcü, hakemin yüzüne karşı “O****u annenin ağzına s*****m” ifadelerini kullanarak oyundan ihraç edilmişti.

Çok sinirli olan ve sahadan ayrılmayı reddeden Costa’yı milli takımdan arkadaşı Gerard Pique sakinleştirmeye çalışıp dışarı çıkarmıştı.

Reuters muhabiri Richard Martin yayınladığı hakem Manzano’nun maç sonu raporunda ise “28.dakikada Diego Da Silva Costa, bana bağırarak ‘O****u annenin ağzına s*****m` sözlerini kullandığı için kırmızı kart ile oyundan atılmıştır.” İfadeleri yer alıyor.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Madrid ekibinin teknik direktörü Diego Simeone “Camp Nou’daki son 11 maçta 7 kırmızı kart gördük. Demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Eğer Diego Costa hakeme böyle bir şey dediyse, oyundan atılmayı hak etmiş demektir.” sözlerini kullandı.

Diego Costa beklenildiği üzere 8 maçlık bir ceza alırsa, ’in kalan 7 lig maçında takımını yalnız bırakacak.