Diego Costa'dan hakeme şok küfür
Barcelona karşılaşmasının 28.dakikasında verilen faul kararı sonrası sinirlenen ve hakem Jesus Gil Manzano’nun üzerine yürüyen İspanyol golcü, hakemin yüzüne karşı “O****u annenin ağzına s*****m” ifadelerini kullanarak oyundan ihraç edilmişti.
Çok sinirli olan ve sahadan ayrılmayı reddeden Costa’yı milli takımdan arkadaşı Gerard Pique sakinleştirmeye çalışıp dışarı çıkarmıştı.
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Reuters muhabiri Richard Martin yayınladığı hakem Manzano’nun maç sonu raporunda ise “28.dakikada Diego Da Silva Costa, bana bağırarak ‘O****u annenin ağzına s*****m` sözlerini kullandığı için kırmızı kart ile oyundan atılmıştır.” İfadeleri yer alıyor.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Madrid ekibinin teknik direktörü Diego Simeone “Camp Nou’daki son 11 maçta 7 kırmızı kart gördük. Demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Eğer Diego Costa hakeme böyle bir şey dediyse, oyundan atılmayı hak etmiş demektir.” sözlerini kullandı.
Diego Costa beklenildiği üzere 8 maçlık bir ceza alırsa, Atletico Madrid’in kalan 7 lig maçında takımını yalnız bırakacak.