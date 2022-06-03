Diego Costa üst düzey performanslarının yanı sıra utangaçlığıyla da sık sık gündeme gelen N'Golo Kante'nin soyunma odasındaki tavılarına değindi.

Premier Lig'de attığı gollerle Chelsea'de iki şampiyonluk elde eden Brezilyalı golcü Diego Costa, takım arkadaşı N'Golo Kante'nin son derece utangaç bir insan olduğunu söyledi.

Atletico Mineiro'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takıma anlaşmayan ve boşta olan 33 yaşındaki golcü, Canal Pilhado'ya konuşurken, Fransız oyuncuyla ilgili anılarını paylaştı.

Ne söylendi?

"Chelsea'de oynadığım dönemde Kante'ye şaka yapmak için duşa çırılçıplak girip ona sarılmaya çalışırdım ama bana engel olurdu. O gerçekten de dışarıdan göründüğü gibi utangaç biri. Maç ve antrenmanlardan sonra duş aldığında bile iç çamaşırını çıkartmıyor"

En iyi dönemi Atletico'daydı

Chelsea formasıyla üç sezon geçiren ve süre aldığı 120 maçta 59 gol atan Costa, Londra ekibinin formasını giydiği üç sezonda iki şampiyonluk elde etti. Jose Mourinho ile Antonio Conte yönetiminde kazanılan iki şampiyonlukta da takımına 20'şer gollük katkı sunan Costa, her iki şampiyonluğun da kilit oyuncularından biri olarak öne çıkmayı başardı.

Kariyerinin en iyi dönemini Atletico Madrid'de geçiren ve bu takımla 2013-2014 sezonunu 52 maçta 36 golle tamamlayan deneyimli santrfor, İspanyol vatandaşlığı alarak İspanya Milli Takımı için de oynamıştı. 2014 ve 2018 Dünya Kupaları'nda İspanya'nın formasını giyen Costa, buna rağmen bu ülke ile dikkat çeken bir başarı yakalayamamıştı.

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