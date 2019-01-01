Diego Armando Maradona'dan tepki: Arjantin formasını giymeyi hak etmiyorlar

Diego Armando Maradona, Arjantin Milli Takımı'nı gösterdiği kötü performanstan dolayı eleştirdi.

'nin milli takıma dönüşüyle iyi bir hava yakalamaya çalışan Milli Takımı, Messi'nin sakatlanarak oyundan çıktığı maçında 3-1 mağlup olmuştu. Aynı zamanda 'lı yıldız oyuncu, Salı günü Arjantin'in ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosundan sakatlık sebebiyle çıkarıldı.

Diego Armando Maradona, milli takımda şu anda oynanan futbolun kendi dönemlerinde oynayan oyunculara saygısızlık olduğunu belirtti. Maradona, Venezuela maçı hakkında, "Korku filmi izlemeyi tercih etmiyorum. Bu beceriksiz takımın Venezuela'yı nasıl yeneceği hakkında bir fikrim yok" yorumunu yaptı.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaroni hakkında fikirlerini de belirten Maradona, "Takımın şu anki durumu beni çok üzüyor, çünkü ben Arjantinliyim. Geçmişte forma giyen Gabriel Batistuta, Oscar Ruggeri ve Claudio Caniggia gibi isimlerden sonra, şimdiki oyuncular bu formayı giymeyi hak etmiyor" dedi.

Federasyon Başkanı Tapias'ı da eleştiren ve 2019 Copa America için umutsuz olduğunu belirten efsane oyuncu, "Bu yalancıya inanmaya devam eden Arjantinliler için üzülüyorum. Arjantin'i yeniden başarılı günlerine götürecek yöneticiler gerekiyor" ifadelerini kullandı.