Diego Armando Maradona: "Sala için umutlu bir bekleyiş içindeydik, kötü haber için çok üzgünüm"

Emiliano Sala'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Manş Denizi'nde enkazı bulunan uçaktaki cansız bedenin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlenmesinin ardından futbol dünyasının önemli isimleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarını iletti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, 28 yaşındaki futbolcunun fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajda, "Ne kadar acı olduğunu anlatacak kelime yok. Dualarım Sala'nın ve pilotun aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

"Görüşmek üzere Emiliano"

Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Arjantinli Diego Armando Maradona, Sala'nın ailesine ve arkadaşlarına destek mesajı gönderdiği sosyal medya hesabında, "Birçok kişi Sala için umutlu bir bekleyiş içindeydi, kötü haber için çok üzgünüm. Görüşmek üzere Emiliano." paylaşımını yaptı.

Sala'yı arama çalışmalarına 26 bin sterlin yardımda bulunan Paris Saint Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, üzerinde Sala'nın isminin yer aldığı yanan bir mumla yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat" dileğinde bulundu.

Manchester City forması giyen Arjantinli Sergio Agüero ve takım arkadaşları Benjamin Mendy ile Riyad Mahrez, Porto'nun kalesini koruyan Iker Casillas, Arsenalli Alexandre Lacazette, Arjantin Futbol Federasyonu, Barcelona Kulübü, Chelsea Kulübü, Boca Juniors Kulübü, Independiente Kulübünün aralarında yer aldığı çok sayıda futbolcu, federasyon ve kulüp, sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarını paylaştı.