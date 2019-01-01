Diego Armando Maradona: Rekorumu geride bırakan Dries Mertens'i alkışlıyorum

Maradona'nın gol sayısını geçmeyi başaran Mertens'in Hamsik'in rekorunu kırmasına ise yalnızca beş golü kaldı.

'de Diego Armando Maradona'nın gol sayısını geride bırakan Dries Mertens'e Arjantinli efsaneden övgü dolu ifadeler geldi.

Maradona'nın Napoli'de kendisine ait olan tüm zamanların en golcü oyuncusu rekorunu ilk önce Marek Hamsik kırmayı başarmıştı, bu sezon ise Mertens tarafından da geçildi.

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Corriere dello Sport' a konuşan Maradona, "Benim sayılarımı geçmesi bende hayal kırıklığı yaratmadı. Mertens'i alkışladım. Benim rekorumu geride bırakan golü attığında Napoli'yi düşündüm, kesinlikle kendimi değil" ifadelerini kullandı.

"Mertens bir santrfor olarak doğdu; ama bunu bilmiyordu," diyen Maradona, "Attığı tüm goller, kalbinde santrforluk olmayan biri tarafından atılamayacak goller" yorumunu yaptı.

Napoli'nin Mertens'i mutlaka elinde tutması gerektiğini belirten Maradona, "30 yaşın üzerinde olduğunu biliyorum. Ama genç bir delikanlının tazeliğine ve coşkusuna sahip. Bu sayede sürekli koşuyor, oynuyor ve goller atıyor" şeklinde konuştu.