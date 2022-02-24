Diego Maradona'nın oğlu Diego Sinagra, Lionel Messi'nin önümüzdeki yaz transfer döneminde Barcelona'ya döneceğine inanıyor.

Messi, kariyerine 2004 yılında Barcelona'da başladı. Kulübün, 10 La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 34 kupa kazanmasına yardımcı oldu.

Arjantinli oyuncu ayrıca, Camp Nou'da yedi Ballon d'Or ödülü kazandı ve kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Ancak, geçen yaz bir mali kriz yaşayan Barcelona, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılmasını önleyemedi.

Paris Saint-Germain bir anda devreye girdi ve Messi’yi bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

Ne söylendi?

Messi şu ana kadar Parc des Princes’te en iyi formunu gösteremedi ve Mauricio Pochettino'nun takımında oynadığı ilk 22 maçta sadece yedi gol attı.

Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın oğlu Sinagra Maradona, 34 yaşındaki oyuncunun hala Barcelona'ya ait olduğuna inanıyor ve transfer penceresi yeniden açıldığında, Arjantinlinin Barcelona'ya dönebileceğini söylüyor.

İtalyan takımı Napoli United'ın alt ligde baş antrenörlüğünü yapan Maradona, Diario Sport'a verdiği demeçte, “Leo Messi'nin, bu yaz Barcelona'ya döneceğinden eminim, çünkü PSG'de mutlu değil.

"O harika bir oyuncu, ancak onun yeri şüphesiz ki Barcelona" dedi.

Barcelona, Messi'nin ayrılmasından bu yana La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız bir performans sergiliyor.

Ancak Sinagra Maradona, Barcelona'nın haksız bir şekilde eleştirildiğini ve ocak ayında yapılan transferlerin ardından iyi durumda olduklarını düşünüyor.

"Hangi kulüp Messi’yi kaybettiğinde afallamaz ki? Bence iyi idare ettiler.

“Dembele, Aubameyang, Ferran, Traore ve Frenkie De Jong gibi oyuncular takımda oynuyor ve bu oyun bir ekip işi.”

Sinagra, Messi'nin futbol tarihinde babasıyla karşılaştırılmasına da değindi ve şu yanıtı verdi:

"Sadece Arjantin'de değil, dünyanın her yerinde karşılaştırılıyorlar. Benim için, futbol tarihinde babamdan sonra Messi geliyor.”

Messi Barcelona'ya dönebilir mi?

Arjantinli yıldızın 2022-23 sezonunun sonuna kadar PSG ile sözleşmesi olduğu göz önüne alındığında, bu yıl Barca'ya yeniden imza atması pek olası görünmüyor.

Öte yandan Messi, emeklilikten sonra bir şekilde yeniden Camp Nou'ya dönmek istediğini zaten söyledi.

Messi, kasım ayında yaptığı açıklamada, "Her zaman kulübe yardım edebilmekten mutluluk duyacağımı söyledim.

"Bir noktada kulüp bünyesinde çalışmayı çok istiyorum, ancak neler olacağını ben de bilmiyorum.

“İmkan olursa yine elimden geldiğince katkıda bulunmak isterim, çünkü Barcelona’yı seviyorum.

“Onların, her zaman dünyanın en iyi kulüplerinden birisi olmasını isterim” dedi.

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