Diego Armando Maradona: Manchester United'ın aradığı kişi benim

Manchester United’ı Avrupa’nın zirvesine yeniden çıkaracak kişi kim? Diego Armando Maradona bunun kendisi olduğuna inanıyor.

Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, ’a yeniden kupalar kazandıracak kişinin kendisi olduğunu iddia etti.

Alex Ferguson’ın emekliliğinin ardından eski günlerini mumla arayan Manchester United’da kötü gidişat sürüyor. Jose Mourinho’nun yerine göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer’in de beklentilerin altında kalması, teknik direktör değişimi noktasındaki dedikoduları artırıyor. Solksjaer’in koltuğuna ise tanıdık bir isim göz koymuş durumda.

Şu sıralarda İkinci Ligi takımlarından Dorados’u çalıştıran Arjantinli efsane Maradona, United’ı başarıya taşıyacak kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Maradona, FourFourTwo’ya yaptığı açıklamada “Dünya’nın her yerinde formalar sattıklarını biliyorum ama kupa kazanmaya da ihtiyaçları var. Aradıkları kişi benim.” şeklinde konuştu.

58 yaşındaki teknik adam, Old Trafford’a dair anılarından ise şöyle bahsetti: “1983-84 sezonu Kupa Galipleri Kupası çeyrek finalinde orada oynamıştım. Ne gürültüydü ama… Tıpkı La Bombonera gibi.”

2010 Dünya Kupası’nda ’i çalıştıran Diego Maradona 2018’de kısa süreliğine Belarus ekibi Dynamo Brest’in başkanlığını yapmıştı.