Didier Drogba: Mbappe ve Neymar bir gün Ballon d'Or'u kazanacaklar

Futbol dünyasının efsaneleri arasında yer alan Didier Drogba, bu yıl düzenlenecek olan Ballon d'Or ödülünü Mbappe ve Neymar'ın da hak ettiğini söyledi

Futbol dünyasının en prestifli ödüllerinden olan ve France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ödülünün bu yılki elçisi Didier Drogba seçildi.

Bir dönem forması da giyen futbol efsanesi Didier Drogba, geçtiğimiz sezon Luka Modric'in kazandığı Ballon d'Or ödülünü bir gün mutlaka Kylian Mbappe ve Neymar'ın da alacağı görüşünde:

"Neymar boş alan yaratmayı seviyor ve Mbappe de bu boşluğu iyi değerlendiriyor. Bu sistem ikisi için iyi işliyor. İkisi bir aradayken onları izlemek oldukça keyifli. Neymar ve Mbappe bir gün Ballon d'Or'u kazanacaklar. Bundan şüphem yok."

'de geçtiğimiz hafta 'e 2-0 mağlup olan , 28 Eylül Cumartesi günü 'ya konuk olacak. Teknik direktör Thomas Tuchel'in Neymar ve Mbappe ikilisine bu karşılaşmada ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.