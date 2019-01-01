Didier Drogba: Manchester United, Chelsea'nin yaptığını yapabilir

Chelsea efsanesi Didier Drogba, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea'nin başarısını Manchester United'ın da tekrar edebileceğini düşünüyor

Didier Drogba, 'ın Şampiyonlar Ligi'nde 'nin başarısını tekrarlayabileceğine inanıyor.

Kırmızı Şeytanlar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminden sonra pozitif bir değişim yaşadı. Premier Lig'de ilk dört sırayı alarak yarışa geri döndüler ve Şampiyonlar Ligi'nde 'i eleyerek çeyrek finale yükseldiler.

Chelsea'nin efsane futbolcusu Didier Drogba, Manchester United'ın durumunu 2012 yılındaki Chelsea'ye benzetti. 2011-12 sezonunda Chelsea'de Andre Villas-Boas görevden alınmış, yerine Di Matteo getirilmişti. Maviler sezon sonunda Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

Drogba, Goal'e yaptığı açıklamada bu durumun benzerini Manchester United'ın da yapabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bunu 2012 yılında yapabileceğimizi bilebilir miydiniz? Ben bile bilemezdim. Belki Manchester United gibi bir kulüp de bunları yapabilir. PSG maçında gördüğüm kadarıyla bunu yapabilecek ruh ve kaliteye sahipler. Kazanmayı ve nasıl kazanılacağını bilen bir teknik direktörleri var. Bu çok önemli."

"Kulüpte oynamış bir teknik direktör olmak her zaman çok farklıdır. Solskjaer, bu ruha sahip ve kulüp hakkında her şeyi biliyor. Oyuncular böyle konulara saygı duyar. Di Matteo ve bizim aramızda olan tam olarak buydu ve Manchester United ve Solskjaer ile olan şey de bu."

"Fazla karşılaştırma yapmama gerek yok ancak Chelsea ile 2012'de yaptığımızın birazını onlarda görüyorum. Çünkü onlar kimsenin kazanmasını beklemedikleri bir zamanda ve çok iyi bir şekilde kazandılar. Bu yüzden ilginç olacak."

Manchester United, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında 10 Nisan Çarşamba akşamı 'yı sahasında ağırlayacak. Rövanş mücadelesi ise 16 Nisan Salı günü Camp Nou'da gerçekleşecek.