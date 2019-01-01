Didier Deschamps: Türkiye ortaya ciddi bir kalite koyarak kazandı

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, takımının Türkiye'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından basın toplantısına katıldı.

, EURO 2020 Elemeleri H Grubu karşılaşmasında konuk olduğu 'ye 2-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.

Son dünya şampiyonunun teknik direktörü Didier Deschamps, maçın ardından katıldığı basın toplantısında takımının oyunundan duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Ay yıldızlıların skoru hak ettiğini dile getiren deneyimli antrenör, "Türkiye ortaya koyduğu performansla 3 puanı hak etti. Biz iyi değildik, etkisizdik, Türkiye ciddi bir kalite ortaya koyarak bu maçı kazandı. Bizim tarafımızda negatif çok şey var. Karşınızdaki rakip kim olursa olsun her şeyinizi vermezseniz sonuç kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Türkiye'ye karşı cevapsız kaldığını belirten başarılı çalıştırıcı "Belirli bir oyuncu ya da pozisyon üzerinden problemi konuşmak çok sağlıklı değil. Türkiye çok agresif oynadı, ortaya koydukları oyuna ve dinamizme karşılık veremedik. Belirli bir bölüme bunu yıkmak doğru olmaz. Değişikliklerden de beklediğimizi bulamadık." dedi.

"Bugünkü yenilgiyle birlikte yüzümüze sağlam bir tokat yedik." diyerek hoşnutsuzluğunu dile getiren Deschamps, "Bu oyunla, başka bir sonuç beklemek mümkün değildi. Bu akşam bu sonuçla, bu sayfayı kapattık" sözleriyle toplantısını bitirdi.

Fransa, 11 Haziran Salı günü H Grubu'ndaki dördüncü maçında Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.