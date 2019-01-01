Didier Deschamps: Şenol Güneş'i çok iyi tanıyorum

Didier Deschamps, Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında grubun lideri ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Fransız teknik direktörün açıklamaları:

"Mbappe'yi tek bir pozisyona hapsetmek kesinlikle doğru değil. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın, alanı, zamanı kullanmayı bilen, etkili olan bir oyuncu."

" ile ilgili şunu net söyleyebiliriz, buraya oynamaya gelen takımlar burada çok tutkulu, ateşli bir taraftar kitlesi ile karşılaşıyorlar. Hava sıcaklığını da düşünürsek, belli ki yarın burada çok ateşli bir atmosfer olacak."

"Mbappe'yi maçında tedbir amaçlı oyundan çıkardık, takımla çalışmaları yaptı. Bugün de kısa bir antrenman yapacak, bir endişemiz yok."

"Şenol Güneş'i çok iyi tanıyorum. Beşiktaş ile üst üste iki şampiyonluğu ve 2002'de dünya üçüncülüğü var. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bir gençleştirme yapıyor."

"Türkiye'nin izlediğim maçlarında gençlik gördüm ve bununla birlikte sahada önemli bir olgunluk da gördüm. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu rakibe ciddi tehdit oluşturabilen oyuncular ve oyun planında ciddi bir yer tutuyorlar."

"Yardımcım Guy Stephan 2006 yılında Jean Tigana'nın yardımcısı olarak Türkiye'de görev yapmıştı ve Burak Yılmaz o dönemde genç oyuncu olarak onunla çalışmıştı. Onun tecrübelerinden faydalandık."