Didier Deschamps Real Madrid'e mi? Jose Mourinho, Santiago Bernabeu'daki teknik direktörlük koltuğu için Fransa'nın eski teknik direktörünü nasıl geride bıraktı?

Didier Deschamps, bu yaz Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmak istiyordu ancak İspanyol kulübü bunun yerine Jose Mourinho'yu göreve getirmeyi tercih etti. Eski Fransa teknik direktörü, zor günler geçiren Manchester United ve Juventus'un kendisine ilgi gösterdiğine dair haberler gündemdeyken seçeneklerini değerlendiriyor.

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Madrid'deki görevi kaçırdı

Deschamps, Fransa teknik direktörlüğündeki dikkat çekici 14 yıllık görev süresini temmuz ayında, nefes kesen Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'ye karşı alınan 6-4'lük yenilginin ardından noktaladı. 58 yaşındaki teknik direktör, heyecan verici yeni bir fırsatın ortaya çıkmasını beklerken dinleniyor.

Ancak Dünya Kupası şampiyonu, neredeyse hemen teknik direktörlüğe dönebilirdi. Foot Mercato'ya göre Deschamps, Real Madrid'in başına geçmeye büyük ilgi duyuyordu. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından İspanya'nın başkentinde Alvaro Arbeloa'nın yerini almak istiyordu. Ancak Real Madrid bunun yerine Mourinho'yu göreve getirmeye karar verdi.

İspanya'nın başkentinde ideal bir ortam

Madrid, kulübün büyük prestiji nedeniyle Deschamps için ideal bir adres olacaktı. Fransız teknik direktör burada tanıdık bir ortam da bulacaktı. 2000-01 sezonunda Valencia'da bir yıl forma giyen Deschamps, hâlihazırda akıcı bir şekilde İspanyolca konuşuyor.

Ayrıca bu hamle, onu millî takımdan eski oyuncularının birkaçıyla yeniden buluşturacaktı. Real Madrid'in mevcut kadrosunda güçlü bir Fransız oyuncu grubu bulunuyor. Deschamps, Santiago Bernabeu'da Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy ve Ibrahima Konate ile yeniden bir araya gelecekti.

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Manchester United, boşalabilecek görev için temasa geçti

Madrid'deki görevi kaçırmasına rağmen Fransa'nın eski teknik direktörü, teknik direktör arayışındaki kulüplerin gözdesi olmaya devam ediyor. Aynı habere göre United, göreve uygun olup olmadığını öğrenmek için Deschamps ile çoktan temasa geçti.

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Premier League kulübü, mevcut teknik direktörü Michael Carrick'in Old Trafford'da yoğun baskı altında olması nedeniyle aktif olarak alternatifleri değerlendiriyor. Manchester United, deneyimli Fransız teknik direktörü süregelen sorunlarına olası bir çözüm olarak görüyor. Ancak Deschamps'ın İngiltere'nin kuzeyine taşınma fikrine sıcak bakmadığı bildiriliyor. 58 yaşındaki teknik direktör teklifleri dinlemeye hazır, ancak bir sonraki görevine başlamak için acele etmiyor.

Avrupa'da doğru fırsatı bekliyor

Deschamps, geleceğine ilişkin seçeneklerini değerlendirirken sabırlı davranmaya hazır. Deneyimli teknik direktör, kariyerine resmen devam etmek için gelecek yazı bile bekleyebilir.

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Deschamps'ın adı, United'ın yanı sıra son günlerde Juventus ile de güçlü biçimde anılıyor. İtalyan kulübünün yakın gelecekte teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği bildiriliyor. Deschamps şimdilik Avrupa'nın önde gelen liglerindeki gelişmeleri takip etmeyi sürdürecek. Doğru fırsat ortaya çıktığında önemli bir görevi üstlenmek için güçlü bir konumda bulunuyor.