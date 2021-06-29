Fransa teknik direktörü Deschamps, İsviçre maçında penaltı kaçıran Mbappe’yi savundu.

Euro 2020 son 16 turunda Fransa, normal süresi 3-3 tamamlanan maçı seri penaltı atışları sonucunda kaybetmişti. Kylian Mbappe ise Fransa’nın son penaltı atışını kullanmış ve isabet sağlayamamıştı.

Bu sonucun ardından Euro 2020’ye veda eden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

Turnuvayı golsüz tamamlayan ve İsviçre karşısında da çok kritik bir penaltı atışından yararlanamayan Mbappe de tepki toplamıştı. Ancak Deschamps, maç sonunda genç yıldıza sahip çıktı.

Neler söylendi?

Karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deschamps, şu açıklamalarda bulundu: “Soyunma odasında tüm oyuncularda birlik ve beraberlik duygusu hakim.”

“Hiç kimse birbirini suçlamıyor. Kylian da sorumluluğunun farkında.”

“Mbappe turnuvayı golsüz kapatsa da bizim birçok hücum aksiyonumuzda başrol oynadı. Sonrasında penaltı kullanma sorumluluğunu üstlendi, hiç kimse ona kızgın değil.”

“Oyuncularımla konuştum. Bu takımın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz, birlikte büyük başarılara imza attık.”

“Bu Avrupa Şampiyonası gerçekten çok zorluydu. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum ama son Avrupa şampiyonu ve son Dünya şampiyonu turnuvaya veda etti. Bizim için acı verici bir durum ama gerçekler böyle.”

Euro 2020’de bizleri neler bekliyor?

Portekiz ve Fransa gibi devlerin turnuvaya erken veda etmesinin ardından Euro 2020’de yollarına devam eden çok yetenekli takımlar ve oyuncular var.

Hırvatistan’ı uzatmalar sonunda 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak. Fransa’nın turnuvaya erken veda etmesinin ardından İsviçre ile eşleşen Luis Enrique’nin öğrencileri, yarı finale çıktıkları durumda ise Belçika - İtalya eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

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