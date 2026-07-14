Didier Deschamps, Fransa’nın İspanya’ya karşı (0-2) neredeyse hiç şansı olmayan mağlubiyetinin ardından hakem Iván Barton’a yönelik eleştirel açıklamalarda bulundu. Milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası yarı finalinin ardından, El Salvadorlı hakemin bir Dünya Kupası yarı finalini yönetebilecek seviyede olup olmadığını yüksek sesle sorguladı.

Barton, maç sırasında birkaç dikkat çekici an yaşadı. Örneğin, maçın başlangıcında sprey kutusunu unutmuş olduğu ortaya çıktı; Michael Olise’nin Rodri’nin ayak bileğine yaptığı sert faul için kart göstermedi ve devre arasına girmeden hemen önce Fransa’ya bir serbest vuruş verdi, ancak tam olarak net olmayan nedenlerle bu kararı hemen geri aldı.

Deschamps, M6’ya verdiği demeçte, “Elbette büyük bir hayal kırıklığı var” dedi. “Oyuncular çok üzgün, çünkü büyük hedeflerimiz vardı. Ancak gerçekçi olmalıyız ve bugün, ne yaptığını bilen bir takıma karşı teknik açıdan bir adım geride kaldığımızı kabul etmeliyiz. Bu öncelikle bizim hatamız.”

Deschamps, aniden dikkatini Barton’a çevirdi. “O zaman bir soru soracağım ve buna cevap vermeyeceğim: Hakem, Dünya Kupası yarı finalini yönetecek kadar iyi mi? Bunu bugün kaybettiğimiz için söylemiyorum, ama bazı durumlar vardı… Çoğu zaman da bizim aleyhimize olan durumlar.”

"Ancak elenmemizin en önemli nedeni, performansımızın biraz yetersiz kalması ve hücumda olabileceğimizden daha az tehlikeli olmamızdı," diye devam ediyor Deschamps. "Birkaç teknik hata yaptık ve gol fırsatlarına yol açabilecek pasları kaçırdık."

"Bunu kabul etmeliyiz, burası en üst seviye. Acı verse de. Bu, finale giden son engeldi, ama şimdi üçüncülük maçı oynayacağız. Bu maçı da oynayacağız; bu, başardıklarımızı hiçbir şekilde gölgelemez. Ancak bu maçta İspanya bir adım önde olduğunu gösterdi," dedi Deschamps.

Bu yenilgiyle Deschamps dönemi hüzünlü bir şekilde sona erdi. Teknik direktör, 2018’de Fransa’yı dünya şampiyonluğuna, dört yıl sonra ise Dünya Kupası finaline taşımıştı; finalde ise gergin geçen bir maçın ardından penaltı atışlarında Arjantin’e yenilmişlerdi. Cumartesi günü Arjantin ya da İngiltere ile oynanacak üçüncülük maçının ardından Deschamps’ın yerine Zinédine Zidane geçecek.