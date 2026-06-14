Didier Deschamps, Dünya Kupası başlamadan hemen önce Fransa için alarm zillerini çalıyor: "Alarm zilleri çalıyor"

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, oyuncuların aşırı yüklenmesine karşı uyarıda bulunuyor. WELT am SONNTAG gazetesine verdiği röportajda Fransız teknik adam, giderek yoğunlaşan futbol takviminin olumsuz etkilerini göstermeye başladığını belirtiyor. Deschamps’a göre, Dünya Kupası’nın süresinin uzatılması da bu duruma çözüm getirmiyor.

Deschamps bu konuda alarm zillerini çalıyor. “Alarm zilleri uzun süredir çalıyor. Takvim, üst düzey bir oyuncu için her zaman aşırı yoğundu, ancak şimdi buna daha fazla maç ekleniyor,” diye uyarıyor.

2026 Dünya Kupası bir ilke sahne olacak: Final turnuvası ilk kez 48 takımla oynanacak. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde de artık daha fazla maç oynanıyor. "Bu nedenle, tükenmişlik tehlikesini göz ardı etmek mümkün değil."

Fransız teknik adam, bu artan yükün çeşitli şekillerde hissedildiğini belirtiyor. “Oyuncuların dinlenme süreleri kısalıyor, aynı zamanda turnuvalara hazırlık süreleri de kısalıyor,” diyor Deschamps.

“Artık bir oyuncunun fiziksel yorgunluğunun ne durumda olduğunu hesaplayabilirsiniz. Ancak ölçülemeyen şey şudur: Bir oyuncunun zihinsel durumu nasıldır? Ve bu, futbolda önemli bir rol oynar,” diye devam ediyor Fransa milli takım teknik direktörü.

Deschamps, Dünya Kupası sırasında da bazı zorluklar bekliyor. “Bu Dünya Kupası’nda yine birçok zorlu aşamayı aşmak zorunda kalacağız,” diyor ve turnuva sırasındaki seyahatler ile sıcaklıklara işaret ediyor. “Örneğin iklim koşulları ve uzun mesafeli seyahatler nedeniyle.”

Fransa, 16 Haziran'da Dünya Kupası'na başlayacak. Deschamps'ın takımı, New Jersey'de Senegal ile karşılaşacak.