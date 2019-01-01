Dider Deschamps: Kante, Türkiye'ye karşı sahada olmayabilir

Fransa Teknik Direktörü, İzlanda maçından önce sakatlanan yıldız orta sahanın sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu karşılaşmasında 'yi ağırlayacak olan , İzlanda'ya konuk olduğu maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Son Dünya Kupası'nın sahibi, gruptan çıkmak için önemli bir avantaj yakalasa da maçtan önce N'Golo Kante'den gelen sakatlık haberiyle sarsılmıştı.

İlk 11'de yer alan Kante, maçtan önce kadrodan çıkartılmış ve yerine Moussa Sissoko dahil olmuştu.

İzlanda karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, yıldız oyuncunun sağlık durumundan da bahsetti.

"Kante, maçtan önce kas ağrısı yaşadı" diyen başarılı teknik direktör, "Rahat oynayacak durumda değildi ve onu kadrodan çıkarma kararını verdim" ifadeleriyle yıldız oyuncuyu riske etmediğini açıkladı.

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Kante'nin sakatlığının ne kadar süreceğini henüz öğrenemediklerini söyleyen Deschamps, "Sakatlığı çok ciddi değil ancak Türkiye'ye karşı sahada olabilecek mi henüz bilmiyorum" dedi.

Milliler, geride kalan 7 maçın ardından Fransa ile beraber 18 puana sahip ve grupta lider durumda.

3. basamakta yer alan İzlanda'nın 6 puan önünde olan iki ülke, 14 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.