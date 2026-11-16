Eski kaleci, Real Madrid'de oynayan Brezilyalı vatandaşı Endrick'in ocakta Milan'a gelme ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

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Kış transfer dönemi henüz başlamaya yakın bile değil, ancak Endrick'in adı şimdiden gündemden düşmez oldu. İtalya'da bir yanda Milan, diğer yanda Roma, onu ocak ayındaki transfer döneminde Real Madrid'den kiralamak için mücadele ediyor. Bu istek etrafında ise ciddi bir tartışma ve onu iki kulüpten birine yönlendirmek için kimin daha etkili olacağına dair bir yarış başladı.

Endrick gibi Brezilyalı olan eski Milan kalecisi Nelson Dida da konuya ilişkin konuştu. Italo Galbiati Kupası sırasında Sky'a açıklamalarda bulunan Dida, önce Milan'ın gelişimine dikkat çekti, ardından Endrick'i överek yakında onu ya da başka bir Brezilyalıyı Milan formasıyla görmeyi umduğunu söyledi.

MILAN GELİŞİYOR - "Milan yavaş yavaş gelişiyor. Ligde iyi gidiyor. Bence daha fazlasını yapabiliriz, ancak kupada hâlâ bir şeyler eksik."



ENDRICK, ROMANRIO'YU HATIRLATIYOR - "Endrick bence çok büyük bir oyuncu. Onu oynarken gördüğümde bana biraz Romario'yu hatırlatıyor. Romario da biraz kısa boylu ama ceza sahasında belirleyici oluyor. Endrick de oynama fırsatı bulduğunda gol attı."

MILAN'DA BİR BREZİLYALI GÖRMEYİ UMUYORUM - "Bence Real Madrid'de ve millî takımda gerçekten iyi işler yapabilir ama Milan'a gelme imkânı varsa... Şunu söyleyebilirim: Bir Brezilyalının yakında yeniden İtalya liginde oynamasını ve Milan forması giymesini umuyorum."