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Dick Schreuder, Delé Thomas'ı kadro dışı bıraktı. NEC'in hücum oyuncusunun disiplin gerekçesiyle uzaklaştırıldığını teknik direktör Ziggo Sport kameralarına açıkladı.

Delé Thomas, geçen yaz RB Leipzig'den bir milyon euro karşılığında transfer edildi ancak Nijmegen'de henüz beklenen etkiyi yaratamadı.

Şimdiye kadar çoğunlukla sonradan oyuna girdi ve NEC formasıyla yalnızca altı maça çıktı.

19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Feyenoord altyapısından transfer edildiği PSV'nin altyapısında yetişti.

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2025/26 kışında PSV ile sözleşmesi sona erdi. Yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadı ve ardından Almanya'ya gitti.

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Thomas, Leipzig'de geçirdiği son altı ayda hiç forma şansı bulamadı ve böylece gelişinden yalnızca altı ay sonra ayrılabildi.

Bu nedenle perşembe günü Avrupa Ligi grup aşamasında Stade Rennes ile oynanacak maçta NEC'in maç kadrosunda yer almayacak.

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19 yaşındaki oyuncu, Schreuder tarafından ilk kez kadro dışı bırakılmıyor. Birkaç hafta önce Ajax ile 1-1 biten maçı da kaçırmıştı.

Schreuder o dönemde, “İyi bir profesyonel futbolcu olmasına yardımcı olmak istiyoruz, ancak bu konuda gerileme yaşadı” demişti.

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Schreuder, oyuncunun tam olarak neden kadro dışı bırakıldığını açıklamadı. Gelecek hafta sonu kadroya dönüp dönmeyeceği de bilinmiyor. “Geçtiğimiz hafta işler yolunda gitmedi. Her gün onunla ilgileniyoruz ama işler iyiye gitmiyor.”