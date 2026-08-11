Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rövanş için NEC'nin ilk 11'i belli oldu. Philippe Sandler yeterince hazır ve Olympiakos karşısında ilk 11'de yer alıyor. UEFA'ya göre Dusan Tadic orta sahanın merkezinde başlıyor, ancak Ziggo Sport ile Voetbalzone bu pozisyonda Noé Lebreton'un oynayacağını öngörüyor. Her hâlükârda Dick Schreuder son derece hücumcu bir diziliş tercih ediyor, çünkü ön libero Jamiro Monteiro (fiziksel aşırı yüklenme nedeniyle) yedek kulübesine çekildi. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve Ziggo Sport 1'den canlı yayınlanacak.

Kalede Gonzalo Crettaz, geçen hafta olduğu gibi yine gol yememeyi umuyor (0-0). Bu noktada Tobias Storm, Sandler ve Deveron Fonville'den oluşan üçlü savunmasının yardımına güveniyor. Sandler pazartesi günü takımla birlikte çalışmadı, ancak bu daha çok önlem amaçlıydı.

Orta sahada Sami Ouaissa'nın sağ tarafta yaratıcılığı sağlaması beklenirken, sezona mükemmel bir başlangıç yapan Clement Bischoff da sol tarafta hünerlerini sergileyecek.

Darko Nejasmic ve Noé Lebreton orta sahanın merkezinde görev yapacak. Schreuder, Monteiro'dan son derece memnun, ancak teknik adam yeni transferde fiziksel aşırı yüklenmeyi önlemek için Yeşil Burun Adalı oyuncuyu kulübeye çekiyor.

Tjaronn Chery ile Tadic, forvet Linssen'e ara pasları atmak için iki '10 numara' olarak görev yapacak. Linssen hafta sonunda Telstar karşısında yedek rolüyle yetinmek zorunda kalmıştı, ancak şimdi yeniden ilk 11'e dönüyor.

Bu arada Bram Nuytinck, NEC'nin maç kadrosuna geri dönüyor. 36 yaşındaki stoper, nisan ayında yaşadığı ayak bileği sakatlığını atlattı ve maça yedek başlayacak.

Bu eşleşmenin galibi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda FK Bodø/Glimt - Union Sint-Gillis eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Belçika'daki ilk maç, spektaküler bir son bölümün ardından 3-3 sona ermişti.

NEC'nin ilk 11'i: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Lebreton, Bischoff; Chery, Tadic; Linssen.

Olympiakos'un ilk 11'i: Popovic; Rodinei, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Dani García, Hezze; Gelson Martins, Gustavo Sá, João Silva, El Kaabi.