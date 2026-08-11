Dick Schreuder, NEC’li oyuncu yüzünden “çılgına dönüyor”: “Bu seviyede bu korkunç”

NEC Teknik Direktörü Dick Schreuder, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından doğal olarak memnun bir görüntü sergiledi. Emre Mor, Goffertstadion’da maçın kahramanı oldu ancak Türk oyuncu karşılaşmaya son derece talihsiz bir giriş yaptı.

Mor, NEC’de maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Dick Schreuder, ilk yarıda zorunlu olarak iki değişiklik yapmak zorunda kaldı. Brayann Pereira, Philippe Sandler’in yerine oyuna girmeden hemen önce Mor da sakatlanan Sami Ouaissa’nın yerine oyuna dahil oldu.

Mor, sonradan oyuna girmek için hızlıca hazır olmak zorundaydı ancak bunu başaramadı. Küpesi kulağına sıkıca takılmıştı ve sahaya gerçekten adım atabilmesi 2 dakika 49 saniye sürdü.

Yaratıcı oyuncu, maçın ardından küpesini iyi görünmek için değil, uyumasına yardımcı olduğu için taktığını açıkladı. Ayrıca küpesini bantlayabileceğini düşündüğünü, ancak durumun böyle olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Bu yüzden Mor küpesini çekip çıkardı ve bu da kulağının kanamasına yol açtı. Schreuder, Mor sahaya girmeden önce geçen yaklaşık üç dakika boyunca gözle görülür şekilde öfkeliydi ve birkaç küfür savurdu.

Schreuder, Ziggo Sport’a konuşurken sabrını kaybettiğini ve Mor’u neredeyse yeniden kulübeye oturttuğunu kabul etti. "Sonunda evet. Ben her zaman dürüstümdür, onlar da bunu biliyor. Onu (küpeyi, ed.) ben olsam kendim hemen çıkarırdım."

"Bunlar öyle şeyler ki... Geçen hafta üstünde bir bantla oynamasına izin verilmişti" diyen Schreuder, ardından kendisinin görüntülerini izliyor. "Çıldırıyorum resmen! Belki bu da iyi değil ama bu da işin bir parçası."

"Biz gerçekten iki ila üç dakikadır oynuyoruz ama bu seviyede bu elbette korkunç. Bunu biraz telafi etti" diyen Schreuder, gülerek ekledi: "Ama bu tür şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor."