Dick Schreuder, NEC ile geçirdiği muhteşem sezonun ardından Rinus Michels Ödülü’nü kazandı

Dick Schreuder, geçtiğimiz Eredivisie sezonunun en iyi teknik direktörüne verilen Rinus Michels Ödülü’nü kazandı. 54 yaşındaki teknik direktör, NEC’yi tarihi bir üçüncü sıraya taşıdı ve rakipleri Peter Bosz (PSV) ile Anthony Correia’yı (Telstar) geride bıraktı.

Schreuder’in liderliğinde NEC, son derece hücumcu oyun anlayışını muhteşem sonuçlarla birleştirdi. Nijmegen ekibi uzun bir süre boyunca ikinci sıra ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkı için yarıştı.

Sonunda üçüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılma hakkı kazandı: Bu, NEC’in Eredivisie’deki en yüksek sezon sıralaması oldu. Bu sürpriz takım ayrıca 59 puanla rekor bir puan toplamı elde etti.

Schreuder’in takımı ayrıca NEC’in gol rekorunu (77) kırdı ve tarihi bir galibiyet sayısına (16) ulaştı. Bu başarılı takım, KNVB Kupası finaline de yükseldi (AZ’ye karşı 5-1 mağlubiyet).

Bosz, deneyimli teknik direktörün önderliğinde üç yıldır Hollanda’nın en iyi takımı unvanını elinde tutan PSV ile büyük bir üstünlükle lig şampiyonu oldu. Ancak bu, Schreuder’i geride bırakmaya yetmedi.

Correia da mantıklı bir adaydı. Eski savunma oyuncusu, Telstar’ı hiç beklenmedik bir şekilde Eredivisie’ye yükselttikten sonra takımı en üst seviyede tutmayı başardı.

Correia, cesur oyun tarzıyla bolca övgü topladı ve son haftada FC Volendam ile verdiği kahramanca mücadelenin ardından takımı doğrudan ligde kalmayı garantiledi. Correia şu anda FC Utrecht’in teknik direktörlüğünü yapıyor.