Dick Schreuder, Kodai Sano ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: "Ben çok kısa ve netim. Eğer gerçekten oynamak istemiyorsan..."

Kodai Sano’nun Olympiakos - NEC maçındaki yokluğu, Nijmegen ekibi için büyük bir darbe. Dick Schreuder, orta saha oyuncusunun PSV’ye transfer olabileceğinin netleşmesinin ardından onunla nasıl bir iletişim kurduğunu anlattı.

Schreuder, Ziggo Sport’ta Noa Vahle’ye konuşurken, “Evet, Sano kadroda yok” diyerek söze başladı. “Sanırım bu durum herkes tarafından net şekilde anlaşılmıştır. Bu sabah bana mesaj attı: Sizinle kısa bir konuşabilir miyim? Onunla kısa bir konuşma yaptım ve oynamak istemediği açıktı.”

Schreuder, bu kararın tamamen Sano’nun kendisinden çıktığını vurguladı. “Evet, oynamak istemiyorsa, oynamak istemiyordur. Bu çok netti, kendisini oynayabilecek durumda hissetmiyordu. Kötü uyumuştu, bütün bu etkenler devreye girdi.”

Bunun üzerine NEC teknik direktörü çok hızlı şekilde kararını verdi. “Ben böyle durumlarda çok kısa ve net olurum; gerçekten oynamak istemiyorsan, oynamak isteyen başka birini tercih ederim. Ardından kısa bir konuşma daha yaptık ve gruptan ayrılmasının da en mantıklısı olduğuna karar verdik. Böylece odak bu akşama çevrilebilir, ben de aslında bunu yapmak istiyorum.”

Yine de Schreuder, doğal olarak Sano’nun Olympiakos’a karşı oynanacak bu iki maçlık eşleşmede kadroda olmasını ummuştu. “Aslında üzerinde anlaşılan da buydu. Sonuçta şu anda bunun hakkında konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Her halükarda hepimiz bunu büyük bir heyecanla bekliyoruz.”

“Şimdi elbette bazı şeyleri değiştirmek zorunda kaldık. Aklınızda belli fikirler oluyor, çünkü bazı savunmacılarımız da eksik. Bu yüzden onların bazıları da çöpe gitmiş oldu. Ayrıca Sano’nun, kalmasına karar verildiği andan itibaren her maçta ilk 11’de başladığını da gördük. Maç içinde sakin şekilde başka ne tür çözümler üretebileceğime bakmamız gerekecek.”

Dusan Tadic, salı akşamı NEC’te yedek kulübesinde başlayacak. Schreuder, aksi halde “çok fazla” şeyin değişeceğini belirtti. Ayrıca Noé Lebreton’u sahada daha ileri bir bölgede tutmak istiyor. Olympiakos ile NEC arasında Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda oynanacak mücadele TSİ 20.00’de başlayacak ve Ziggo Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.