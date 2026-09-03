Dick Schreuder, iki oyuncuyu NEC’nin Avrupa Ligi kadrosunun dışında bıraktı

NEC Teknik Direktörü Dick Schreuder, Voetbal International'ın haberine göre, iki oyuncuyu Avrupa Ligi kadrosu dışında bırakmak zorunda kaldı. Adam Tahaui ile Isak Hansen-Aarøen'e yer çıkmadı. Perr Schuurs başta olmak üzere bazı isimler ise 24 kişilik kadroda yer aldı.

Schreuder seçim yapmak zorunda kaldı. Çünkü çok sayıda oyuncunun ayrılmasına rağmen kulüp, bonservisi elinde bulunan Schuurs da dahil olmak üzere Goffertstadion'a 14 yeni isim getirdi.

UEFA'nın, kadroda altyapıdan yetişen en az dört oyuncunun bulunmasını zorunlu kılan kuralı da Schreuder'in işini kolaylaştırmadı. Bu oyuncuların 15 ile 21 yaşları arasında en az üç yıl bu altyapıda forma giymiş olması gerekiyor.

Bu şartı yalnızca Joep Geneste, Kevin Kers ve artık 36 yaşında olan Bram Nuytinck karşılıyor. Bunun sonucunda bir kontenjan boş kalıyor ve kadro büyüklüğü 25'ten 24'e düşüyor.

Yeni transferler Dennis Geiger ve Delé Thomas da Avrupa Ligi kadrosuna alındı. Ahmetcan Kaplan, Gabriel Brás, Emre Mor ve Dusan Tadic gibi diğer takviyeler de listede yer aldı.

Hansen-Aarøen, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde hem Olympiacos hem de FK Bodø/Glimt karşısında sonradan oyuna girerek süre aldı. Tahaui ise Yunan ekibine karşı kadroda yer almadı, ancak Bodø ile oynanan ilk maçta süre buldu.

Hem Norveçli hem de Faslı oyuncu şimdilik tüm dikkatini Eredivisie ve Hollanda Kupası'na verebilir. NEC, cumartesi günü Feyenoord ile karşılaşacak ve Avrupa Ligi serüvenine 17 Eylül'de Torino'da Juventus karşısında başlayacak.

NEC'nin Avrupa Ligi kadrosu:

Kaleciler: Gonzalo Crettaz, Nikolas Polster, Joep Geneste.

Defans: Gabriel Brás, Ahmetcan Kaplan, Perr Schuurs, Deveron Fonville, Bram Nuytinck, Philippe Sandler, Tobias Storm, Almugera Kabar.

Orta saha: Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, Willum Willumsson, Dennis Geiger, Noé Lebreton, Tjaronn Chery.

Forvetler: Kevin Kers, Dusan Tadic, Kaj Sierhuis, Emre Mor, Clement Bischoff, Bryan Linssen, Delé Thomas.