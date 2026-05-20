Dick Lukkien, play-off maçı öncesinde Ajax'ın yıldız oyuncusu için övgü dolu sözler sarf etti: "İnanılmaz bir klas"

FC Groningen teknik direktörü Dick Lukkien’in Voetbal International dergisine verdiği kapsamlı röportajdan, Lukkien’in Dies Janse’ye büyük hayranlık duyduğu anlaşılıyor. Bu sezon Ajax’tan kiralanan Janse, perşembe günü play-off maçında eski takımıyla karşı karşıya gelecek.

Lukkien, Janse'yi ne kadar iyi buluyor? "Çok iyi, Dies'i inanılmaz bir yetenek olarak görüyorum," diyor. "Birçok iyi oyuncuyla çalışma fırsatım oldu ve Dies kesinlikle bunlardan biri. 19 yaşında buraya gelip, ilk günden itibaren, ki bu onun için PSV deplasmanıydı, yeteneğini gösterirsen, o zaman sende bir şeyler var demektir."

“Dies yıl boyunca çok iyi bir gelişim gösterdi ve kendinden en iyisini çıkarmak isteyen birine yakışır bir tavır sergiliyor: her gün, her an, ve özellikle bu sonuncusu çok önemli. Dies neredeyse hiçbir zaman tatmin olmuyor ve her zaman daha fazlasını istiyor.”

Lukkien bu nedenle Janse’nin önünde parlak bir gelecek olduğunu düşünüyor. “Benim için o potansiyel bir üst düzey oyuncu. Tabii ki onu gelecek yıl kaybedeceğiz, evet.”

Prensipte Janse, önümüzdeki yaz 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Ajax’a geri dönecek. Belçika’dan güvenilir kaynaklara göre, Club Brugge de ona büyük ilgi gösteriyor, ancak bu haber daha sonra De Telegraaf’tan Mike Verweij tarafından yalanlandı.

Janse için Perşembe günkü play-off maçı biraz ikilem yaratıyor, zira gelecek sezon muhtemelen tekrar Ajax forması giyecek ve Amsterdam ekibiyle Avrupa'ya da gitmek istiyor. “Bunu böyle düşününce özel bir durum, ama diğer yandan: şu anda Groningen oyuncusuyum, bu yüzden Groningen için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım ve durum bu,” diyor kendisi RTV Noord'a.

“Şu anda Groningen’in oyuncusuyum, bu yüzden burada geçimimi sağlamam gerekiyor,” diye vurguluyor Janse bir kez daha. “Gelecek sezon nerede oynayacağımı henüz bilemiyorum. Belki de Groningen’de kalır ve Avrupa kupalarında oynarsın. Bu da gayet mümkün. Bu konuda bir şey söyleyemem.”