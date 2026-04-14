Dick Lukkien, kendi oyuncusundan aniden sert bir eleştiri aldı: “O zaman insanın aklına ‘defol git!’ geliyor!”

Mats Seuntjens, FC Groningen'da yedek kalmaktan rahatsızlık duyuyor. RTV Noord'a verdiği röportajda 33 yaşındaki forvet, sınırlı süre alması konusunda sıkıntı yaşadığını açıkça dile getirdi.

33 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, geçen kış geçirdiği sakatlığın ardından sadece 30 dakika sahaya çıktı, ancak Seuntjens, son zamanlarda neden bu kadar az görüldüğü sorusuna verdiği yanıtta, şüphesiz daha fazlasını umduğunu gösterdi. “Bu soruyu bana değil, teknik direktöre sormalısınız bence.”

“İyileşme süreci başlangıçta iyiydi, ama dürüst olmak gerekirse, sahada tamamen rahat olabilmek için biraz zamana ihtiyacım var. Sonrasında ise nihayetinde kararlar teknik direktörün elinde,” diyerek Seuntjens son haftalardaki yokluğunu açıklıyor. Yedek kulübesinde oturmak da onu hiç rahat bırakmıyor.

“İçini kemiriyor, özellikle maç günlerinde. Biraz sinir bozucu, hiç hoş bir his değil,” diyor Seuntjens, ardından kelime seçiminde biraz tereddüt ediyor. “Evet, bunu nasıl söyleyeyim? Eğer… Hayır. Aslında, olabilir…”

“Sekseninci ya da seksen beşinci dakika geçtiğinde ve sen yedek kulübesinde oturuyorsan, şöyle düşünürsün: siktir git,” diye antrenör Dick Lukkien’e sertçe sesleniyor. “Şimdi (Go Ahead Eagles karşısında, ed.) beni çağırdığı dakika 71’di, o zaman kenarda biraz daha hırslı durursun.”

Seuntjens, 2025'in başında transfer ücreti ödenmeden Groningen'e transfer edildi, ancak kendisi bu işbirliğinden şüphesiz daha fazlasını bekliyordu. Eredivisie'de 29 maçta forma giyen oyuncu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor, ancak geleceği hakkında henüz netlik yok.

“Kulüpten bu konuda henüz bir haber almadım. Birbirimizle sık sık görüşüyoruz, ancak konuşmalarımız çoğunlukla şu anki sezonla ilgili,” dedi Seuntjens. “Bazı oyuncuların 1 Nisan’a kadar netlik kazanması gerekiyordu, benim içinse bu tarih 1 Haziran. O yüzden bırakın da sezonu rahatça bitireyim, ondan sonra nasıl gideceğini görürüz.”