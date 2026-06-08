Dick Advocaat, Robin van Persie'nin Feyenoord'dan ayrılmasına sert tepki gösterdi: "Bunu tamamen kendi başına başardı"

Dick Advocaat, Voetbal International'a verdiği demeçte Robin van Persie'nin kovulmasını pek anlamadığını belirtti. "Küçük General", bunu "tuhaf bir durum" olarak nitelendirdi ve Van Persie'nin Rotterdam ekibinin başında daha uzun süre kalmasını isterdi.

Van Persie, çalkantılı bir sezonun ardından - ki bu sezon yine de ikinci sırada yer aldılar - Pazar günü Feyenoord tarafından kovuldu. Sezonun ikinci yarısında teknik direktörün sağ kolu olan Advocaat, Rotterdamlı yöneticilerin bu kararını hiç anlamıyor.

"Robin van Persie genç ve yetenekli bir teknik direktör. Elbette hatalar yaptı, ancak deneyimli teknik direktörler de hata yapar. Van Persie işine tutkuyla bağlı, bilgili ve - ki bu da önemli bir nokta - karizmatik bir isim," diye söze başlayan Advocaat,

Eski milli takım teknik direktörü, özellikle Van Persie'nin şanssız olduğunu, ancak buna rağmen çok arzu edilen ikinci sırayı elde ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilediğini vurguluyor. "Altı ay boyunca, çoğu as kadrodan olmak üzere on iki sakat oyuncuyla uğraşmak zorunda kaldı. Buna rağmen ikinci olmanıza rağmen kovulursanız, o zaman çok yanlış bir frekansta oluyorsunuz," diye devam ediyor.

"Şimdi de Avrupa Ligi'nde yeterince puan toplayamadığını ve Eredivisie'de ikinci sıradaki takımın normalde topladığından daha az puan aldığını söyleyecekler. Hey, Feyenoord ikinci oldu. Ligin son aşamasında hiç maç kaybetmedi. Şampiyonlar Ligi, bu önemli olmalı. Bunu gerçekten kendi başına başardı."

Eleştirileri teknik direktör Dévy Rigaux'ya da yöneliyor; geçen haftaki basın toplantısını "tüyler ürpertici" buldu. "O zaman bile bir şeyler olacağını anlayabilirdiniz. Club Brugge'de birkaç yıl teknik direktörlük yapmış 38 yaşındaki bir adam, büyük Feyenoord'a geliyor, kimseyi tanımıyor ve birdenbire bu tür sözler sarf ediyor. Bu, başka bir şekilde de yapılabilirdi."

"Van Persie ile devam etmek istemiyorsa, bunu hemen açıklayabilirdi. Şampiyonlar Ligi'ne kalarak kulübe milyonlarca euro kazandıran bir teknik direktöre bu şekilde davranılmaz. Sonuçta bu parayla iyi oyuncular alabilir," diye bitiriyor Advocaat.