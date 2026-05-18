Dick Advocaat, Hollanda kökenli oyuncularla dolu Curaçao Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Dick Advocaat, 2026 Dünya Kupası için Curaçao'nun 26 kişilik kadrosunu açıkladı. Bu kadrodaki toplam sekiz oyuncu şu anda Eredivisie'de forma giyiyor, ancak çok daha fazla isim Hollanda'da geçmişe sahip.

Tyrick Bodak (Telstar), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Juninho Bacuna (FC Volendam), Tyrese Noslin (Telstar) ve Brandley Kuwas (FC Volendam), Advocaat'ın kadrosunda yer alan mevcut Eredivisie oyuncuları.

Ayrıca Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Roshon van Eijma (RKC), Kevin Felida (FC Den Bosch) ve Godfried Romeratoe (RKC) ile dört Keuken Kampioen Divisie oyuncusu da kadroda yer alıyor. Bunun dışında kadroda çok daha fazla (yarı) Hollandalı oyuncu görüyoruz.

Son zamanlarda Curaçao milli takımı etrafında çok fazla tartışma yaşandı. Advocaat'ın hasta kızının yanında olmak için ayrılmasının ardından onun yerine geçen Fred Rutten, kendisine göre artık "verimli bir çalışma ortamı" kalmadığı gerekçesiyle istifa etti.

Kısa sürede Advocaat yeniden göreve getirildi, ancak tüm bu süreç basın şefi Kees Jansma'nın hoşuna gitmedi. O da istifa etmeye karar verdi ve yerine Vincent Schildkamp geçti.

Curaçao, önümüzdeki yaz çok zorlu bir görevle karşı karşıya. Takım, Dünya Kupası'nda Almanya, Ekvador ve Fildişi Sahili ile birlikte E Grubu'na yerleştirildi.

Curaçao'nun tam kadrosu:

Kaleciler: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Defans: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Orta saha oyuncuları: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Romeratoe (RKC)

Forvetler: Jeremy Antonisse (Kifisia), Sontje Hansen (Middlesbrough), Tahith Chong (Sheffield United), Brandley Kuwas (FC Volendam), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren), Kenji Gorré (Maccabi Haifa)