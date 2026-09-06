Yazın bonservissiz şekilde Mainz'a giden ve pazar günü ikinci yarıda oyuna giren Ransford Königsdörffer, Philipp Mwene'nin derinlemesine pasıyla HSV'nin son hattının arkasına sarktı, ardından savunmanın lideri Sebastian Bornauw karşısında bir kez daha hızlanarak onu geçti ve topu Daniel Heuer Fernandes'in uzanamayacağı şekilde Hamburg kalesinde Mainz adına 5-0 yapmak üzere ağlara gönderdi. Ardından Königsdörffer'den dizlerinin üzerinde kaydığı ve ellerini kulaklarının arkasına götürerek tribünlere doğru bolca jest yaptığı bir sevinç koşusu geldi.

Eski kulübüne karşı atılan bir golden sonra, üstelik ayrılığın üzerinden sadece haftalar geçmişken gelen bu provokasyon niteliğindeki, dışa vurumcu sevinç her zaman böyle değerlendirilecekti ve Volkspark'ı bir kez daha ayağa kaldırdı. Sonuç olarak Königsdörffer'e yönelik ıslıklar ve yuhalamalar yükseldi. HSV oyuncuları da tepki gösterdi. Kaptan Nicolai Remberg, eski takım arkadaşına hesap sormak için Mainzlı oyuncuların sevinç yumağına kararlı şekilde yöneldi.

"Ransi'yi inanılmaz derecede seviyorum. Onunla inanılmaz iyi anlaşıyorum" dedi Remberg, ardından DAZN'a. "Ama ben bu kulübün kaptanıyım ve biri taraftarlarımızın önünde böyle sevinirse, bu bana göre doğru değil, oraya gitmem gerekir. Bunu söylemem gerekir."

Königsdörffer'e, yaptığı hareketi "kesinlikle doğru bulmadığını" hemen ilettiğini söyledi. "Burada oynadı. Sonra böyle sevinmek, bu kadar fazla ve bu kadar aşırı sevinmek... Bir de dizlerinin üzerinde kayıyorsan, bu da belki hoş değildir."

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"Bazen bel altıydı": Remberg eski takım arkadaşıyla empati kuruyor

Ancak Remberg, geçen sezon zaman zaman oldukça sert eleştirilere maruz kalan Königsdörffer için anlayış da gösterdi.

"Dışarıdan bakınca ona yönelik hakaretlerin ne kadar kötü olduğu hiç fark edilmiyordu. Bu yüzden şimdi belki onu anlayabiliyorum demem gerekmiyor ama benim duyduklarım gerçekten bazen bel altıydı" diye açıkladı Remberg. "Sanırım bu, az önce ondan çıktı; çünkü sonrasında gelip çak yapmak da istedi."

Daha az anlayışlı bir tepki, Königsdörffer ile daha önce birlikte oynayan eski HSV profesyoneli Sonny Kittel'den geldi. Kittel, DAZN'ın Instagram kanalındaki bir videoya "Dipsiz!" yorumunu yaptı.

Königsdörffer'in kendisi açıklama yapmazken, iki teknik adam da tansiyonu düşürmeye çalıştı. "Bunu fazla büyütmek istemiyorum. Golden sonra birinin ne yaptığı umurumda bile değil" dedi Merlin Polzin. "Bunu kendi aralarında çözsünler." Hamburg teknik direktörü, anlam olarak, 0-5'lik bir yenilgiden sonra ilgilenmesi gereken başka konular olduğunu da ekledi.

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Königsdörffer yükseliş ve ligde kalışta önemli rol oynuyor

"Elbette bunun da abartılmaması gerekir. Ama ben bir oyuncunun gol attığında sevinmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi Mainz Teknik Direktörü Urs Fischer. Remberg için pazar gününden geriye "küçük bir burukluk" kaldı. Ancak bunun, eski takım arkadaşıyla kişisel ilişkisine uzun süre zarar vermeyeceğini söyledi.

Maç öncesinde Königsdörffer, HSV Sportif Direktörü Claus Costa'dan Hamburg'daki dönemi için bir veda hediyesi almıştı. 24 yaşındaki oyuncu, 2022'de Dynamo Dresden'den HSV'ye gelmişti ve Kırmızı Şortlular için 138 maça çıktı. 2024/25 sezonunda yükselişte büyük pay sahibiydi, bir önceki yıl ise HSV'de düzenli forma giydi ve ligde kalışa beş golle katkı sağladı.