Díaz: Tüm dünya Fas’a ilgi gösteriyor… Fransa karşısında tarih yazmak istiyoruz

Real Madrid’in Faslı yıldızı İbrahim Díaz, ülkesinin milli takımının bu Perşembe akşamı Gillette Stadyumu’nda 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile karşılaşacağı maçta tarih yazmayı hedeflediğini vurguladı.

Fas milli takımı, 2022 Dünya Kupası'nda bu aşamaya ulaşan ilk Arap ve Afrika takımı olarak tarihi bir başarıya imza attıktan sonra, üst üste ikinci kez yarı finale yükselmeyi hayal ediyor.

Fas Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda 16 turunda Kanada'yı 3-0 mağlup ettikten sonra çeyrek finale yükseldi; bundan önce ise 32 turunda penaltı atışlarında Hollanda'yı elemişti.

İbrahim Díaz, Fransa maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: “Son maçta zihniyetimizi ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Zihniyetimiz budur ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Herkes bu tür maçlarda yer almak istiyor.”

"Marca" gazetesinin aktardığına göre, Real Madrid'deki Fransız takım arkadaşları Kylian Mbappé ve Aurélien Tchouaméni hakkında ise şunları ekledi: "İkisi de Real Madrid'de takım arkadaşım. Harika oyuncular ve harika insanlar. Hepimiz kazanmak istiyoruz, en önemlisi bu."

Ve şöyle devam etti: “Konuştuk ve birbirimize başarılar diledik, ancak daha önce de söylediğim gibi, en önemlisi yarınki maç ve açıkçası hepimiz kazanmak istiyoruz. Yarın rakip olacağız.”

Dünya Kupası'nda 4 gol asistine imza atmasıyla ilgili ise şunları söyledi: "Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum, katkı sağlamak her zaman önemlidir... ama en önemlisi takımdır. Bu sorumluluğu her zaman üstleniyorum, tamamen hazırım ve yarınki maça büyük güven duyuyorum. İyi bir performans sergileyeceğimizi biliyorum."

Şöyle devam etti: “Tecrübemiz de var, bazı büyük maçlar oynadık… Ama takım arkadaşlarıma güveniyorum. Kazanabileceğimizi kanıtlamak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz.”

Díaz, Fas milli takımındaki takım arkadaşı Ashraf Hakimi hakkında şunları söyledi: “Hakimi hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim, o bizim kaptanımız… Onunla oynamak benim için bir zevk ve bu takıma katıldığım için çok mutluyum. Onun gibi bir oyuncunun takımımızda olması büyük bir onur.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Takıma katkı sağlayabildiğim ve ilk 11’de yer alabildiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım işimi çok kolaylaştırıyor. Kazanma adaylarından biriyle oynayacağız çünkü biz de rekabet edebilecek güçteyiz ve bu adaylardan biriyiz. Takımın işleri bu şekilde yoluna koyacağına dair büyük bir güvenim var.”

Bu Dünya Kupası’nda en çok asist yapan oyuncu olma isteği hakkında Real Madrid yıldızı şunları söyledi: “En önemlisi takımdır, başka bir oyuncunun gol atması ya da asist yapması umurumda değil… Tek istediğim kazanmak. Yardımcı olabilirsem, bu harika olur. Ama en önemlisi kazanmak.”

Şöyle devam etti: “Futbolcu olabileceğine inanan tüm çocuklara… Ben de aynı durumdaydım. Benim için burada olmak ve Dünya Kupası’nda oynamak bir rüya. İnancınızı kaybetmeyin çünkü rüyalar gerçek olur. Belki bir gün siz de burada olacaksınız.”

Son olarak şunları ekledi: “Tüm dünyanın Fas’a bu kadar büyük ilgi göstermesi gerçekten olumlu bir gelişme. Sadece biz değil, genç takımların seviyesi de muhteşem. Bu takımlarda yoluna devam edenler bir gün tarih yazacaklar. Bu harika bir şey ve biz de tarihe yazılmaya devam etmek istiyoruz.”



