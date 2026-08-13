Fas futbolu kendi sahasında acı sahnelere yeniden tanık oldu. Atlas Dişi Aslanları, 2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası finaline yükselme biletini Kamerun karşısında kaybetti; maçın gollü olmayan beraberlikle sona ermesinin ardından penaltı atışlarında 3-1 mağlup oldular.

Bu mağlubiyet senaryosu, yine Fas'ta düzenlenen ve "Atlas Aslanları"nın Senegal'e 1-0 yenilmesiyle sona eren 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas erkek millî takımının başına gelenleri akıllara getirdi.

Kıta finalinde A millî takımın başına geldiği gibi, Fas'ın aldığı darbe de öldürücü bir anda geldi. Fatima Tağnaut, penaltı atışlarına gidilmesine yalnızca iki dakika kala, 118. dakikada hakemin penaltı vermesiyle tur atlamayı kesinleştirmek için gerçek bir fırsat yakaladı; ancak Faslı oyuncu, Kamerunlu kaleci Michalle Bihina'nın kurtarışıyla bu fırsatı harcadı.

Bu sahne, bu yılın başında düzenlenen erkekler Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşananlara oldukça benziyordu. O maçta Ibrahim Diaz, Senegal karşısında maçın öldürücü bir anında bir penaltıyı harcamış, karşılaşma Fas millî takımının mağlubiyetiyle sonuçlanan bir senaryoya yönelmişti.

Kamerunlu kaleci penaltıyı kurtarmakla yetinmedi, penaltı atışlarında da mutlak kahraman hâline geldi. Üç atışı kurtararak Kamerun'u 3-1'lik galibiyete ve finale yükselme biletini kapmaya taşıdı.

Böylece Fas'ın Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda üst üste üçüncü finalini oynama hayali suya düştü. Fas, daha önce 2022 ve 2024 turnuvalarının finallerine yükselmiş, iki maçı da sırasıyla Güney Afrika ve Nijerya karşısında kaybetmişti.

Bu mağlubiyet, turnuvayı kendi sahasında düzenlemenin avantajını kullanarak ilk kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Fas millî takımını üçüncülük mücadelesiyle yetinmek zorunda bıraktı.

Fas ve Cezayir: Turnuvada ikinci karşılaşma

Fas millî takımı, üçüncülük maçında Cezayir ile karşı karşıya gelecek. Bu, 2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nın bu edisyonunda iki takım arasındaki ikinci karşılaşma olacak.

İki takım grup aşamasında zaten karşılaşmış, Fas millî takımı bu mücadeleyi 1-0'lık golle kendi lehine sonuçlandırmıştı.

"Atlas Dişi Aslanları" Kamerun karşısındaki acı elemenin ardından dengelerini hızla yeniden bulmaya çalışırken, Cezayir ev sahibi karşısında aldığı önceki mağlubiyetin rövanşını almanın ve turnuvadaki maceralarını üçüncülükle bitirmenin peşinde.

Kamerun sürprizlerini sürdürüyor

Kamerun millî takımı, turnuvanın en dikkat çekici sürprizlerinden birine imza atarak finale ulaşmıştı. Çeyrek finalde turnuva rekortmeni Nijerya'yı saf dışı bırakmıştı.

Nijerya millî takımı, müsabakanın 1998 yılında başlamasından bu yana düzenlenen 13 edisyonun 10'unda Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmıştı; bu da onların Kamerun eliyle elenmesini "Evcilleştirilemeyen Aslanlar" için büyük bir başarı hâline getirdi.

Ardından Kamerun, Fas engelini de aşmayı başararak kıta şampiyonluğuna bir adım uzaklığa geldi.

Malavi, Cezayir karşısında tarih yazdı

Diğer yarı finalde ise Malavi, Cezayir'i 3-1 yenerek tarih yazmayı sürdürdü ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Malavi, bir Cezayirli oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından elde ettiği sayısal üstünlükten faydalandı ve ilk yarıda Tabitha Chawinga ile Temwa Chawinga kardeşler aracılığıyla iki gol kaydetti.

Cezayir, ikinci yarıda İkram Acabi'nin 60. dakikada attığı golle farkı bir sayıya indirmeyi başardı; ancak Tabitha Chawinga 76. dakikada geri dönerek maçtaki ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti ve Cezayir'in geri dönüş umutlarını sona erdirdi.

Bu başarıyla Malavi, açılış edisyonu olan 1998 hariç, turnuvaya ilk katılımında Kadınlar Afrika Uluslar Kupası finaline ulaşan ilk millî takım oldu.

Kamerun ile Malavi arasında bir final

Kamerun, önümüzdeki pazar günü oynanacak final maçında Malavi ile randevulaştı. Bu karşılaşma, turnuvada köklü bir tarihe ve büyük tecrübeye sahip bir millî takım ile kıta tarihinin en iyi başarısını yaşayan bir başka takımı bir araya getiriyor.