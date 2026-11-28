Real Madrid'in Alavés karşısındaki ilk 11'i yeni bir görünüme kavuştu. José Mourinho, as kadro tercihlerinde belirgin değişikliklere gitmeye karar verdi. Bu adım, kadroya taze kan katma ve bazı oyunculara forma şansı tanıma isteğini yansıtıyor. Başta Jude Bellingham olmak üzere önemli isimler yeniden kendi pozisyonlarına dönerken Brahim Díaz de maça ilk 11'de başlıyor.

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Açıklanan kadroya göre Portekizli teknik adam, takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçtaki ilk 11'e kıyasla 4 değişiklik yaptı. Bu değişikliklerin en dikkat çekeni, Diomande'yi dinlendirmeye karar vermesinin ardından Brahim Díaz'ı ilk 11'de sahaya sürmesi oldu. Bu karar, Alavés karşısındaki merakla beklenen mücadele öncesinde takımın hücum tercihlerinde göze çarpan bir değişikliğe işaret ediyor.

Real Madrid maça kalede Thibaut Courtois, önünde savunmada Valverde, Konaté, Huijsen ve Cucurella'dan oluşan bir kadroyla başlıyor. Orta sahada ise Aurélien Tchouaméni ve Arda Güler görev alıyor. Bu grup, oyunun kontrolünü ele geçirmeyi ve hücum hattına gereken desteği sağlamayı amaçlıyor.

Hücum hattında Mourinho, Fransız golcü Kylian Mbappé'nin arkasında Brahim Díaz, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior'a güveniyor. Bu tercih, takıma hareketlilik ve hücum seçenekleri açısından çeşitlilik kazandırıyor. Ayrıca ister bireysel sızmalarla ister hatlar arasındaki hareketlerle pozisyon üretip rakip kaleye ulaşabilecek birden fazla oyuncuyu sahada buluşturuyor.

Bellingham'ın oyun kurucu pozisyonuna dönüşü, yeni ilk 11'in en önemli özellikleri arasında öne çıkıyor. Mourinho, oyuncunun hareketliliğinden ve pozisyon üretme becerisinden yararlanmak için onu, hücum organizasyonlarında ve takımın hatlarını birbirine bağlamada daha fazla etki alanı sağlayan bölgeye geri döndürmeyi tercih etti. Bellingham'ın forvetlerin arkasından tehlikeli bölgelere ulaşma görevi de bu tercihin bir parçası.

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İlk 11'de ayrıca stoper ikilisi Konaté ve Huijsen de geri dönüyor. Savunma hattına farklı bir görünüm kazandıran bu tercih, teknik ekibin ilk 11'e döneceği önceden öngörülen isimlere başvurma isteğini yansıtıyor. Diomande'nin dinlendirilmesi ise Mourinho'nun Alavés maçı öncesinde yaptığı dört değişiklik arasındaki en dikkat çekici kararlardan biri.